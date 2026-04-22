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    首頁 > 社會

    11歲女童交往成年大叔 竟被帶去露營區拍裸照

    2026/04/22 12:46 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄11歲女童和成年大叔交往，竟差點被性侵和拍私密照。示意圖（資料照）

    高雄11歲女童和成年大叔交往，竟差點被性侵和拍私密照。示意圖（資料照）

    郭姓男子上網結識11歲女童小梅（化名），兩人結為男女朋友後，郭帶著小每從台中玩到屏東，不僅在露營區要求小梅幫他打手槍，還試圖性侵並引誘拍攝下體私密照，郭事後賠60萬元換取小梅和家人諒解，被法官依違反兒少法等罪輕判緩刑5年。

    判決指出，郭男與11歲的小梅成為男女朋友後，2024年4月，郭男趁陪同小梅前往台中大甲外婆家時，先後在房間內猥褻小梅，甚至戴上保險套企圖性交，但沒有成功。

    郭男並未收手，幾天後，兩人前往屏東某露營區出遊，郭男在露營區內掏出生殖器猥褻小梅，甚至透過LINE引誘小梅自行拍攝下體照片傳給他欣賞，所幸小梅當時未聽從指示，才未讓性影像流出。

    隨後郭男回到小梅高雄的住處，竟又在房間內撫摸她下體。小梅因言行出現偏差被家人查覺異狀後，追問後得知她竟與郭男交往，氣得報警提告。

    高雄地方法院審理時，郭男坦承犯行，並以60萬元與小梅和她父母達成和解；法官認為，郭男為滿足一己私慾，嚴重影響被害女童身心健全發展，考量家屬也同意給予自新機會，因此依對於未滿14歲女子為猥褻、性交未遂及引誘兒童拍攝性影像未遂等罪，合併判刑2年，另宣告緩刑5年，須接受3場法治教育，且嚴禁接觸、騷擾被害小梅。

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