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    高雄男不滿交通舉發派出所前靜坐抗議 突衝路中又吃1罰單

    2026/04/22 12:44 記者黃良傑／高雄報導
    高雄男不滿交通舉發派出所前靜坐抗議，突衝路中又吃1罰單。（民眾提供）

    高雄男不滿交通舉發派出所前靜坐抗議，突衝路中又吃1罰單。（民眾提供）

    高雄許姓男子（67歲）疑違規穿越道路，因不服員警舉發開罰，昨（21）日晚上23時50分許靜坐三民派出所前抗議，警方獲報到場制止，並安撫情緒，許男最後同意另循管道救濟，才結束這場抗爭。

    三民一分局今（22）日表示，三民派出所於4月21日23時50分接獲報案，許男（67歲）稱因遭警方取締交通違規而於派出所前抗議，經警方制止並安撫情緒後其表示將循管道救濟。

    經了解，許男於4月21日23時許，因行人違規穿越道路，遭警方製單舉發，因對舉發結果心生不滿，隻身前往三民派出所前表示欲以靜坐方式陳情抗議。期間經員警在場關懷與安撫後，許男原表示將離去並循正式管道提出救濟與申訴，不料，隨後一度情緒相當激動，突然衝至道路上並躺臥於車道中。

    員警見狀，為防止發生交通危害，立即上前將其架離至安全處所，並持續安撫其情緒至平復，現場未發生人員傷亡情事。

    許男因躺臥於道路上，已涉違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款規定，可處500元罰鍰，警方將依規定製單舉發。

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