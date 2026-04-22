馬來西亞男來台當車手包吃住、日領3千 7天提款68次得手134萬餘元

馬來西亞鄭男來台擔任提款車手，被判處3年11月徒刑。（示意圖）

鄭男來自馬來西亞，以觀光名義到台灣擔任車手，接受詐騙集團包吃包住招待，一個禮拜內，在員林市提款68次，得款134萬3000元，共有20人受害。警方獲報，趁他出境前將他逮捕，該案經彰化地院審理，法官以鄭男犯下20罪，平均每罪1年1至1年3月，共應執行3年11月，執完畢驅逐出境。

鄭男在馬來西亞從事服務業，去年7月得知來台灣有「工作兼旅遊」的機會，全程包吃包住，每天可領台幣3000元。他於14日入境，取得工作手機，18日到員林市收到提款卡，開始接受「TOMMY」、「隊隊長」指示到ATM提款。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，鄭男在7天的時間內共提領68次，主要在員林市區的銀行ATM，偶爾到超商ATM，共得款134萬3000元，光19日1天就提領34次，每次提領金額約10萬，同一部ATM最多提款8次，每次金額最多提領15萬元，所有款項均交給上手。

20名被害人中，以簡女損失18萬元最慘重，她因購買演唱會門票，被詐騙集團告知系統有誤，要她把帳戶餘額匯至指定帳鳥，否認會重覆提款，簡女不疑有他，9月19日下午2點分4次匯出18萬元至指定帳戶，同一時間在員林市的鄭男立即將匯款領出。其它被害人部分是網路購物，對方稱操作錯誤，要求匯款至指定帳戶，另有一人花5萬元「買春、打砲」，結果匯到詐團的帳戶被提領。

檢方認為鄭男惡性重大求刑8年6月，法院考量鄭男為馬來西亞籍人士，專程來台加入詐欺集團，擔任車手及收水手，對集團運作提供助力，嚴重影響社會交易安全與秩序，犯行不當。惟到案後坦承犯行，雖未與被害人和解，仍依其犯罪動機、手段、被害人損害程度，量處適當之刑，最終定執行刑為鄭運展3年11月，所得報酬1萬8000元沒收，執行完畢，驅逐出境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法