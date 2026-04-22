陽明醫院外虛幣面交搶案警方第三波查緝 逮捕主嫌搗破毒品分裝場

警方逮捕犯嫌。（記者王冠仁翻攝）

林姓女子日前與自稱幣商的網友，在台北市聯合醫院陽明院區附近面交，要購買2百萬元的泰達幣，犯嫌趁機搶走她2百萬元現金。案發後警方發布2波搜索，先後逮捕李等6人，警方根據落網犯嫌的通聯紀錄溯源追查，上週再逮24歲陳姓主嫌等4人，並順勢瓦解他們的毒品分裝場；警方今天宣布偵破此案，查出陳其實是詐騙集團車手，他透過詐團騙林面交，決定黑吃黑搶走2百萬元，才找來共犯一起策畫行搶。

警方調查，陳姓男子是這起泰達幣面交搶案的主謀，他本身是詐騙集團車手，該詐團專門假扮幣商，伺機行騙；他透過詐團得知林女將拿2百萬元來面交購買泰達幣，心生歹念，於是找來許多同夥策畫行搶。

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3月10日案發當天，由同夥柯嫌、李嫌與2名林嫌前往面交地點，李嫌下車搶走現金後，一行人逃往宜蘭地區；柯與2名林嫌隔天在宜蘭被警方攔截逮到，但李嫌先與鄭嫌會合，再由何嫌、梁嫌開車接應載走。事後李、鄭、梁3人逃往小琉球，警方在3月14日前往逮人。

警方原認定李嫌是主謀，但根據他與其他共犯手機通聯溯源追查，發現主謀是在逃陳嫌。警方掌握陳的行蹤，發現他涉入毒品分裝，在本月16日前往桃園與台中逮捕陳、何、羅、徐等4嫌，查扣依託咪酯原料粉末18包、依託咪酯煙彈3顆、依託咪酯煙油1罐、煙彈空殼1000顆、分裝器材一批與贓款9萬元，這批毒品市價更高達8百萬元。

據悉，陳否認自己是搶案主嫌，推說是李嫌策劃。警方說，目前全案已有12人落網，他們先後被警方依搶奪、毒品、組織犯罪、詐欺等罪嫌送辦，警方也將持續清查有無在逃黨羽。

士林分局強調，本案透過三波跨縣市查緝行動，展現警方整合科技偵查與區域聯防機制之執法能量，對於任何暴力犯罪及衍生之不法行為，警方均將秉持「追緝到底、絕不寬貸」之決心，全力打擊犯罪，確保社會治安。

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警方查扣毒品。（記者王冠仁翻攝）

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