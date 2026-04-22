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    首頁 > 社會

    社區停車場入口赫見巨石陣 住戶提告地主妨害自由

    2026/04/22 10:13 記者吳仁捷／新北報導
    新北市三重一處社區因地下停車場入口處土地糾紛，導致地主吊來石塊封路，受影響住戶PO網並提告，至今仍僵持中。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處社區因地下停車場入口處土地糾紛，導致地主吊來石塊封路，受影響住戶PO網並提告，至今仍僵持中。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重區一處社區地下停車場出入口，近來驚傳遭放置兩顆上噸的大水泥塊擋道，影響數十戶住戶出入，警方到場，發現案發處為社區地下停車場入口，因社區管委會與地下室入口地主間因收費談不攏，地主僱工吊來石塊擋住社區地下室車道出入口，導致土地民事糾紛檯面化，截稿前仍在僵持中，不少住戶們愛車因巨石擋道受困停車場內，倍感困擾，憤而提告恐嚇及妨害自由；警方說，持續關注該案，若威脅公安，不排除通報強制移除。

    新北市110於21日下午5時許獲報，三重區重陽路三段27巷內一處社區發生土地糾紛，警方到場，發現該案為民事土地糾紛，告知雙方可循民事途徑解決，目前雙方仍在協調中，但告知住戶，若認為權益遭侵害仍提告，警方依規定受理。

    據了解，案發社區地下停車場由管委會向使用住戶收費，但通往地下室車道的土地為陳姓男子持有，地主不滿管委會收取停車費卻未支付他過路租金，雙方溝通後無共識，地主吊來大石塊放在自家土地上，形同斷絕社區車輛出入。

    受影響的住戶PO文透露，「新北市三重區重陽路三段，今（21）日下午傳出土地糾紛。陳X木地主疑因與隔壁大樓發生土地爭議，於傍晚5時許，載運3塊巨石封堵車道出口，導致多名住戶車輛無法駛離。受影響住戶已準備報警處理，詳細糾紛原因及後續處置仍有待進一步調查。」

    警方今天上午再派員到場了解，發現兩顆大石塊仍在場，後續將持續注控，若威脅公安，將通報強制移除。

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