8旬翁迷途走進銀行 大安警、銀聯手助團圓

張姓老翁的女兒接到電話後火速趕往銀行，見到父親安然無恙才放下心中大石。（記者鄭景議攝）

86歲張姓老翁前日上午獨自走進台北市大安區一家銀行，卻因患有嚴重重聽且疑似有失智症狀，神情惶惑地在營業廳內徘徊，且無法清楚表達來意。大安分局警方獲報到場與行員通力合作，最後透過老翁隨身文件成功聯繫上家屬。家屬趕抵銀行見到老翁平安無事，對這份及時的警、銀聯動頻頻致謝，讓失蹤驚魂圓滿落幕。

大安分局和平東路派出所指出，當天上午9時許，正值銀行開門營業的忙碌時段，一名行員在處理業務時，敏銳察覺到這名86歲長者在場徘徊許久且眼神無助，主動上前詢問卻發現老翁無法對答。行員研判老翁可能迷途，隨即啟動警銀聯防機制，通報派出所派員協助。

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副所長蘇慶安、警員黃孟翔獲報後迅速抵達現場，嘗試與老翁溝通。由於老翁重聽情形相當嚴重，加上記憶力退化，對員警的提問大多僅能點頭或搖頭，溝通一度陷入瓶頸。員警不輕言放棄，經老翁同意後細心檢查其隨身物品，最後在老翁攜帶的一份文件中發現關鍵姓名，隨即透過警用系統交叉比對，成功確認其身分並致電通知家屬。

張姓老翁的女兒接到電話後火速趕往銀行，見到父親安然無恙才放下心中大石。家屬向警方表示，父親早上僅告知要出門散步，卻遲遲未歸且未攜帶手機，全家人正焦急萬分地在街頭分頭搜尋，正當一籌莫展之際，就接到警方的平安通知。家屬對於警方的辦事效率與行員的機警熱心表達由衷肯定。

大安分局呼籲，台灣社會已進入高齡化，家中若有年邁或失智長者，家屬應多加留心其日常動向。警方建議，家屬可為長者配戴印有聯絡資訊的愛心手鍊，或向相關單位申請防走失服務。民眾若在街頭發現有長輩需要協助，請立即撥打110報案電話，警方將秉持為民服務精神，持續與民間單位攜手守護長者安全。

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