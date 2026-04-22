3個月就離婚 原因竟是結婚前一晚「出事了」

高雄一對夫妻結婚3個月就離婚，原因竟是老公在登記結婚前一晚性侵老婆。示意圖（資料照）

大壯（化名）與女友小美（化名）登記結婚的前一天，向小美示愛想「嘿咻」，小美拒絕後，大壯不顧她吃完安眠藥意識模糊，強行求歡得逞，兩人隔日仍照常登記，但小美忍了3個月就離婚，還向警方報案性侵，大壯坦承犯行並賠了20萬元，獲法官輕判緩刑5年。

判決指出，大壯與小美交往多年，兩人於2024年8月20日登記結婚，登記前一晚，大壯在小美住處過夜時，心癢難耐想跟新娘「嘿咻」，但小美認為隔天就飄結婚不想浪費體力，果斷拒絕示愛後，大壯竟趁小美吃完安眠藥意識模糊仗著體力優勢，違反意願強行侵犯得逞。

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這段記憶讓兩人的婚姻從一開始就刻上裂痕，兩人結婚3個月後就火速離婚，小美也去報案向前夫提告；高雄地方法院審理時，法官認為，大壯雖未動用殘暴的強暴脅迫手段，但卻無視女性性自主權，行為實屬不該，但考量大壯並無前科，且在偵審期間坦承犯行，並賠償小美20萬元達成和解，甚至當庭撤回另一案對小美的妨害名譽告訴。

小美也向法官表示「希望雙方各自安好、不要再互相打擾」，因此審酌大壯已有悔意並積極彌補損害，若入監服刑恐與社會脫節，難收教化之效，因此依「情輕法重」規定酌減其刑，判刑2年並宣告緩刑5年，期間須提供200小時義務勞務並接受法治教育2場次，可上訴。

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