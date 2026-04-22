康普集團天弘化學「養老鼠咬布袋」 員工竊6000萬鈷金屬遭訴

新竹地檢署今天依竊盜等罪嫌起訴天弘化學新竹2廠3名員工，並通緝在逃2人。（記者黃美珠攝）

康普集團子公司天弘化學新竹2廠，驚爆現場領班劉文政涉嫌夥同製造部技術員陳志華、技術員朱政浩，3人利用上夜班和廠區監視器的死角，長期偷盜廠內存放，用以製作電動車電池等新能源材料的鈷金屬原料，共約6萬2640公斤，折合價值約新臺幣6327萬多元。今天檢方依竊盜、加重竊盜嫌起訴陳男，對在逃的劉、朱2男發布通緝。

這起竊盜案檢警槓上開花，另查出天弘新竹2廠製造部副理張宏昱，涉嫌便宜行事，對所負責的硫酸鈷生產製程及月盤點資料覆核作業不實，擅自回算、修改工程師上傳的盤點表中各桶槽液位高度、鈷含量及重量等數據，再把修改後版本給公司財會部門，使公司庫存管理實況和財務控管差距有91.826公斤。今天也被依偽造文書罪嫌起訴。

請繼續往下閱讀...

檢方表示，陳志華是天弘公司新竹2廠的製造部技術員，劉文政是領班、朱政浩擔任技術員，3人都熟知廠內鈷金屬原料領用、存放及投料流程。因此知悉備料區長期存放相當數量的鈷金屬原料，且實際數量不易即時精確掌握。

他們從2024年9月間起，利用夜班和廠區監視器死角，由1人在外把風、另1人進入備料區，把白色太空袋內的鈷金屬原料徒手分裝入袋，再置入塑膠籃及推車，推運至停車場裝車載離廠區的方式，偷走鈷金屬原料並運往指定地點交由共犯處理銷贓，總共得手約6萬2640公斤，折合價值約新臺幣6327萬多元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法