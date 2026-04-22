口角單挑竟將對放刺死 越南籍男子被判刑10年

越南籍胡姓男子與同鄉花姓男子發生口角，相約單挑卻將對方殺死，遭國民法官判刑10年。（記者謝武雄攝）

桃園市八德區去年發生一件工地衝突演變為致命案件，國民法官法庭審理後認定，被告越南籍胡姓男子雖持刀刺傷同事致死，但主觀上未具殺人犯意，但考量胡已逾期居留，又未與被害人家屬達成和解，依傷害致人於死罪判處有期徒刑10年，並於刑滿或赦免後驅逐出境，全案可上訴。

胡姓男子與花姓男子原為工地同事，去年4月24日晚間6點10分左右，在八德區用餐聊天時，因介紹工作發生爭執，相約晚間10點在八德區中華路與茄苳路口的工地單挑，胡攜帶長約18公分、寬約5公分刀具前往，花抵達後撿拾地上鐵條作為武器，雙方展開決鬥。

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過程中，胡男持刀刺向花男胸部與手臂，造成多處穿刺傷，其中一刀刺入胸腔深達10公分，切斷左肺動脈，導致大量出血，送醫後仍於翌日上午8點25分宣告死亡。

被告胡姓男子對於其所犯傷害致人於死之犯罪事實坦承不諱，法庭認為，當時天色昏暗，胡男雖目擊花男流血，但因雙方互鬥情形混亂，難以認定被告清楚具體傷勢情形，又雙方並無舊怨，且花男受傷離開案發現場時，其行動尚屬正常，被告更無進一步追擊行為，故認定胡男並未存有殺人的直接或間接犯意。

國民法官衡量胡男對於其所犯傷害致人於死罪部分，始終坦承犯行，但迄未與被害人家屬達成和解，另考量被告係越南籍人士，且已逾期居留，在我國犯罪並受有期徒刑以上刑的宣告，而認被告自不宜繼續居留國內，並諭知被告於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。

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