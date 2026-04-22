板橋溪北公園大章魚溜滑梯有男屍！ 疑刀傷奪命

新北市溪北公園大章魚溜滑梯內，驚傳一名男子腹部、頸部中刀身亡，嚇壞晨起民眾報案，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋溪北公園著名的大章魚溜滑梯遊戲區內，驚傳一名男子腹部、脖子疑遭刀傷刺殺後，陳屍現場，一早晨運民眾發現報案，板橋分局員警到場，發現死者明顯死亡，正擴大過濾監視器、男子交往，釐清死因，板橋警分局長彭正中也到場了解，組成專案小組調查，目前在死者身旁發現一把水果刀，且案發前沒有他人進入該區，但警方仍不排除任何可能。

據了解，本案起因晨運民眾今天上午5時22分途經溪北公園大章魚溜滑梯旁，赫見男子陳屍該處，嚇得報案，由於沙崙派出所就在一旁，警方獲報趕抵，到場發現死者明顯死亡，偵查隊、鑑識小組也趕往了解、採證；現場查證死者為38歲楊姓男子，腹部、頸部疑似有刀傷，已聯繫家屬到場。

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警方正擴大調閱監視器釐清案情，蒐證後在死者身邊發現一把水果刀，疑為凶器，但死因仍待相驗釐清。

據了解，溪北公園著名的大章魚溜滑梯遊戲區為新北市政府規劃的共融遊戲區，每天都有家長攜帶幼兒前往玩耍，假日更是人滿為患，如今發生命案，附近住戶透露，在命案還在偵辦，且沒有「清消」等處理，最近將暫緩到該處遊玩，希望政府妥善善後，提供優質親子休閒去處。

新北市溪北公園大章魚溜滑梯內，驚傳一名男子腹部、頸部中刀身亡，嚇壞晨起民眾報案，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷翻攝）

新北市溪北公園大章魚溜滑梯內，驚傳一名男子腹部、頸部中刀身亡，嚇壞晨起民眾報案，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷翻攝）

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