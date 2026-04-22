鹿港里長為煮湯圓暴打妻致死！ 全案進入國民法官審理23日宣判

吳姓里長平日營造愛妻形象，前年冬至暴打妻子致死。（資料照）

鹿港鎮52歲吳姓里長，2024年12月間冬至前因準備湯圓分工問題，涉嫌揮拳重擊妻子，導致頭部撞擊地面昏迷致傷重不治，吳男被依殺人罪嫌起訴，期間他不僅在臉書曬恩愛，營造愛妻假象，還捏造過程企圖製造不在場證明。全案進入國民法官審理程序，將於23日一審宣判。

吳男自去年2月20日遭收押後，曾以處理母親遺產為由聲請交保，但遭法院駁回。法院考量吳男仍否認部分客觀事實，且爭執主觀犯意，加上之前吳男意圖推責，又有隱匿監視器、謊報案情，並恐嚇目擊證人等行為，認為吳男仍有滅證、勾串及逃亡可能，延押至今。

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這起案件發生於前年冬至前夕，吳姓里長為里民準備湯圓時，因為備餐分工與妻子發生爭執，情緒失控下，涉嫌以重拳毆打妻子，導致妻子頭部重擊地面昏迷，送醫後仍於42天後宣告不治。

事件震驚地方，更引發親友在網路痛批，揭露吳男長期對妻子施加言語羞辱與肢體暴力，平日營造的「愛妻良夫」形象根本是假象。這起悲劇，疑似是長期家暴累積下的最終惡果。

案發後，吳姓里長多項惡行也陸續浮上檯面，他先向家屬謊稱妻子是「腦瘤舊疾復發」，企圖誤導案情；接著又隱匿現場監視器畫面，並威脅當時在場的目擊志工不得透露實情。檢方介入偵辦後，去年6月依家庭暴力殺人等罪嫌將他起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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