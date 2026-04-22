駕照遭註銷 毒駕男超速追撞機車害1死1傷重判9年

林姓男子前幾年酒駕而駕照已遭註銷，吸食毒品後又開車從彰化到埔里，撞死機車乘客，南投地院重判9年有期徒刑。（記者陳鳳麗攝）

林姓男子曾因酒駕遭註銷駕照，又在家吸食安非他命，隔天開車在埔里超速近30公里追撞前方機車，致機車乘客重創死亡，駕駛重傷，林男後有與家屬調解，重傷駕駛也撤回告訴，惟其曾因吸毒勒戒後釋放，此次毒駕需加重其刑，使用毒品判刑7月，毒駕致人於死判刑8年10月，合併應執刑9年。

判決書指出，2020年酒駕遭判刑4月後易科罰金處分，駕照遭註銷，林姓男子曾在2022年因吸毒裁定勒戒，在勒戒處所一段時間後釋放，台中地檢署予以不起訴處分。

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林姓男子接連因酒駕遭判刑、註銷駕照，又毒品勒戒後釋放，前年（2024年）7月3日中午在彰化縣住家吸食安非他命，隔天上午就開車出門，開到南投縣埔里鎮西安路上，該路段速限50公里，卻以79.2公里的時速追撞前方一部機車，羅姓駕駛骨折、蜘蛛網膜下出血等重傷，後載的許姓乘客頭顱破裂、胸腔塌陷、骨盆骨折導致創傷性休克而死亡。

林男經警方採集尿液，安非他命、甲基安非他命都呈陽性反應，證明是毒駕致人死傷，他因毒品勒戒不到5年又毒駕，該部分依法需加重其刑。

因法官審理過程中，他與死者、傷者調解，受傷駕駛撤告，南投地院法官近日將他依施用二級毒品罪名判刑7月，10年內再因毒品案致人於死加重其刑，判處有期徒刑8年10個月，合併應執行9年。全案可上訴。

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