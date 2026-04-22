為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    駕照遭註銷 毒駕男超速追撞機車害1死1傷重判9年

    2026/04/22 09:37 記者陳鳳麗／南投報導
    林姓男子前幾年酒駕而駕照已遭註銷，吸食毒品後又開車從彰化到埔里，撞死機車乘客，南投地院重判9年有期徒刑。（記者陳鳳麗攝）

    林姓男子前幾年酒駕而駕照已遭註銷，吸食毒品後又開車從彰化到埔里，撞死機車乘客，南投地院重判9年有期徒刑。（記者陳鳳麗攝）

    林姓男子曾因酒駕遭註銷駕照，又在家吸食安非他命，隔天開車在埔里超速近30公里追撞前方機車，致機車乘客重創死亡，駕駛重傷，林男後有與家屬調解，重傷駕駛也撤回告訴，惟其曾因吸毒勒戒後釋放，此次毒駕需加重其刑，使用毒品判刑7月，毒駕致人於死判刑8年10月，合併應執刑9年。

    判決書指出，2020年酒駕遭判刑4月後易科罰金處分，駕照遭註銷，林姓男子曾在2022年因吸毒裁定勒戒，在勒戒處所一段時間後釋放，台中地檢署予以不起訴處分。

    林姓男子接連因酒駕遭判刑、註銷駕照，又毒品勒戒後釋放，前年（2024年）7月3日中午在彰化縣住家吸食安非他命，隔天上午就開車出門，開到南投縣埔里鎮西安路上，該路段速限50公里，卻以79.2公里的時速追撞前方一部機車，羅姓駕駛骨折、蜘蛛網膜下出血等重傷，後載的許姓乘客頭顱破裂、胸腔塌陷、骨盆骨折導致創傷性休克而死亡。

    林男經警方採集尿液，安非他命、甲基安非他命都呈陽性反應，證明是毒駕致人死傷，他因毒品勒戒不到5年又毒駕，該部分依法需加重其刑。

    因法官審理過程中，他與死者、傷者調解，受傷駕駛撤告，南投地院法官近日將他依施用二級毒品罪名判刑7月，10年內再因毒品案致人於死加重其刑，判處有期徒刑8年10個月，合併應執行9年。全案可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播