為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    黑鷹深夜海空救援！印尼漁工遭漁具擊傷 百公里跨海吊掛送醫

    2026/04/22 09:11 記者王錦義／花蓮報導
    蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨在外海作業不慎遭漁具擊傷。內政部空中勤務總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。（空勤總隊花蓮提供）

    蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨在外海作業不慎遭漁具擊傷。內政部空中勤務總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。（空勤總隊花蓮提供）

    蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工，昨（21）日下午在宜蘭東北方海域作業時，不慎遭漁具擊傷。內政部空中勤務總隊花蓮駐地接獲命令後，於深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦在花蓮東北外海85浬處（約距花蓮158公里）會合，頂著黑夜完成驚險的海上吊掛作業，於今日凌晨順利把傷患送往花蓮救治。

    空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨下午接獲通報，指出「漁順吉66號」漁船位於宜蘭東北面海域，船上一名外籍漁工作業時受傷流血，經遠距醫療評估後建議需立即就醫。由於漁船距離花蓮基地航程遙遠，先由海巡署新北艦在花蓮東北外海140浬處與漁船會合，接駁傷患及一名陪同人員後，全速往花蓮方向航行接駁。

    空勤總隊指出，昨晚11點多派遣編號NA-713號黑鷹直升機執行任務，由正駕駛金立平、副駕駛周家平、機工長丁湘泉及海巡吊掛分隊周志良、李旻峰組成的機組人員，在深夜11點40分於花蓮東北外海85浬（約在台灣與沖繩群島間海域）、我國防空識別區內與新北艦會合。機組人員隨即進行高低空偵察與風險評估，由海巡人員出艙執行吊籃吊掛。

    救援過程分秒必爭，機組人員克服深夜視線不佳與海象影響，於深夜11點55分順利完成傷患及陪同人員的吊掛作業，隨即定向飛往花蓮機場。直升機於今日凌晨0時44分飛抵花蓮機場，由消防局救護車接手後送至慈濟醫院治療，傷患意識清楚，圓滿達成這場海空聯合接力救援任務。

    蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨在外海作業不慎遭漁具擊傷。內政部空中勤務總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。（空勤總隊花蓮提供）

    蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨在外海作業不慎遭漁具擊傷。內政部空中勤務總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。（空勤總隊花蓮提供）

    蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨在外海作業不慎遭漁具擊傷。內政部空中勤務總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。（空勤總隊花蓮提供）

    蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨在外海作業不慎遭漁具擊傷。內政部空中勤務總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。（空勤總隊花蓮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播