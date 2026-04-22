黑鷹深夜海空救援！印尼漁工遭漁具擊傷 百公里跨海吊掛送醫

蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨在外海作業不慎遭漁具擊傷。內政部空中勤務總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。（空勤總隊花蓮提供）

蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工，昨（21）日下午在宜蘭東北方海域作業時，不慎遭漁具擊傷。內政部空中勤務總隊花蓮駐地接獲命令後，於深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦在花蓮東北外海85浬處（約距花蓮158公里）會合，頂著黑夜完成驚險的海上吊掛作業，於今日凌晨順利把傷患送往花蓮救治。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨下午接獲通報，指出「漁順吉66號」漁船位於宜蘭東北面海域，船上一名外籍漁工作業時受傷流血，經遠距醫療評估後建議需立即就醫。由於漁船距離花蓮基地航程遙遠，先由海巡署新北艦在花蓮東北外海140浬處與漁船會合，接駁傷患及一名陪同人員後，全速往花蓮方向航行接駁。

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空勤總隊指出，昨晚11點多派遣編號NA-713號黑鷹直升機執行任務，由正駕駛金立平、副駕駛周家平、機工長丁湘泉及海巡吊掛分隊周志良、李旻峰組成的機組人員，在深夜11點40分於花蓮東北外海85浬（約在台灣與沖繩群島間海域）、我國防空識別區內與新北艦會合。機組人員隨即進行高低空偵察與風險評估，由海巡人員出艙執行吊籃吊掛。

救援過程分秒必爭，機組人員克服深夜視線不佳與海象影響，於深夜11點55分順利完成傷患及陪同人員的吊掛作業，隨即定向飛往花蓮機場。直升機於今日凌晨0時44分飛抵花蓮機場，由消防局救護車接手後送至慈濟醫院治療，傷患意識清楚，圓滿達成這場海空聯合接力救援任務。

蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨在外海作業不慎遭漁具擊傷。內政部空中勤務總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。（空勤總隊花蓮提供）

蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨在外海作業不慎遭漁具擊傷。內政部空中勤務總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。（空勤總隊花蓮提供）

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