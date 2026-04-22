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    打斷屏東知名「黑白切」小吃少東手腳 4惡煞全羈押禁見

    2026/04/22 08:48 記者羅欣貞、李立法／屏東報導
    打斷屏東知名「黑白切」小吃少東手腳嫌犯相繼落網，全都羈押禁見。（資料照）

    打斷屏東知名「黑白切」小吃少東手腳嫌犯相繼落網，全都羈押禁見。（資料照）

    屏東市民族夜市知名小吃攤「黑白切」徐姓少東，遭陳男等4人擄走並打斷手腳塞到BMW休旅車後車廂，再丟包醫院急診室，27歲陳姓主嫌與24歲蔡姓、21歲黃姓、28歲蒲姓等3名共犯相繼落網，因涉殺人未遂等罪嫌情節重大，繼陳嫌被檢方聲押獲准後，其他3嫌今天凌晨也被屏東地院裁准羈禁見，4嫌全都進了看所守，由檢警釐清相關案情。

    31歲徐男遭人打斷四肢後於19日傍晚被載到醫院急診門口丟包，陳姓主嫌當天到案後被檢方聲押獲准，警方昨天成功拘提24歲蔡姓、21歲黃姓、28歲蒲姓等3名共犯到案，檢方偵訊後認為3人涉犯殺人未遂等罪嫌情節重大，且有逃亡之虞，昨晚向法院聲請羈押，屏東地院於今天凌晨1時30分裁准3人羈押禁見。

    警方調查，徐姓少東疑為小弟處理債務糾紛時與陳男陣營發生鬥毆，事隔2日後，陳男等人駕2部車夾擊徐男所乘機車，蒙面押走徐男，再以榔頭、棍棒將徐男手腳打斷，渾身是血被丟包到醫院，徐男經過手術後已無生命危險，但傷勢不輕，恐有失能之虞。

    打斷屏東知名「黑白切」小吃少東手腳嫌犯相繼落網，全都羈押禁見。（資料照）

    打斷屏東知名「黑白切」小吃少東手腳嫌犯相繼落網，全都羈押禁見。（資料照）

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