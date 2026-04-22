銀泰佶老董不法吸金5.3億 檢調追共犯查獲「換殼」承詠生技續行斂財

左起為林室融、許芷瑜、林惠婷及吳皓齊。（本報合成，記者劉詠韻攝）

銀泰佶聯合生技董事長林室融涉與妻子許瑜芷透過虛偽增資詐貸銀行1.3億元，並非法販售未上市股票牟利約4億元；台北地檢署上月搜索並聲押林男獲准後持續擴大追查，昨再發動第二波搜索，查獲一行人為掩飾犯行另成立承詠生技公司延續吸金行為。檢方漏夜複訊後，今凌晨諭知營運部處長王乙真50萬元交保，股務員吳皓齊、林惠婷各10萬元交保，3人均限制出境、出海及住居。

檢調先前調查，林室融自2019年至2021年間，涉嫌與合作廠商艾視威數碼商務公司負責人游昆霖合作，透過虛偽增資程序，在財報上虛報資本額，並利用人頭公司交叉持股或虛假注資，提高公司資本規模以取得銀行授信。

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另為營造公司帳面前景亮麗，林男製作虛偽採購與銷售紀錄虛增營收，使永豐銀行與合作金庫等金融機構疑受不實財報影響，陸續核撥貸款1億3千萬元，並與妻子許女涉嫌印製未上市股票，透過地下盤商對外販售，初估不法所得約4億元。

銀泰佶聯合生技過去曾捲入未上市公司股票交易爭議，當時有投資人因接獲第三方提供的股票資訊而將款項匯入指定帳戶，事後主張遭詐欺提告求償。法院審理後認定，相關新聞報導與公司官網資訊並非虛偽，投資人也可自行判斷投資風險，因而駁回求償請求。

銀泰佶聯合生技長期宣稱以預防醫學為核心，旗下品牌包括快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧，在各大連鎖藥妝店與電商平台均有銷售，並主打技術品牌SDC（銀離子安定化技術），宣稱具長效抗菌與環保安全功能，在新冠肺炎疫情期間曾受到市場關注。

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