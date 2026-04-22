狼繼父性侵少女害懷孕產子 刑事判7年6月、民事判賠150萬

台中狼繼父阿雄性侵未成年繼女還害懷孕產子，台中高分院判決阿雄要賠償繼女和媽媽100萬和50萬元的精神撫慰金。（情境照）

台中男子阿雄（化名）和小珍（化名）曾是夫妻，並是未滿18歲小玉（化名）繼父，沒想到阿雄竟在2022年間性侵小玉，還害她懷孕產子，兩人對他提告，刑事部分台中高分院改判7年6月，民事部分小玉、小珍分別求償100萬、50萬，一審僅判賠80萬、20萬，兩人上訴二審後，台中高分院改判阿雄要再給付20萬、30萬，全案確定。

判決指出，男子阿雄（化名）和小珍（化名）曾是夫妻，並是未滿18歲小玉（化名）繼父，沒想到阿雄竟在2022年8月間某日，在住處2樓房間，趁小玉熟睡時性侵，並害小玉因此懷孕，在隔年產下一子；此外，2023年2月間，在同一地點的床上，將手越過小珍，觸摸小玉胸部，對小玉進行性騷擾。

其中刑事部分，台中地院依成年人故意對少年犯乘機性交罪及成年人故意對少年犯性騷擾罪，分別判處5年及3月徒刑，上訴後台中高分院性侵部分改判7年6月，性騷擾則駁回，民事部分小珍和小玉母女，分別向阿雄求償50萬元和100萬元，台中地院一審時，判阿雄要賠償小珍20萬元、小玉80萬元，兩人不服上訴二審。

阿雄審理時表示，坦承性侵小玉，自己也將入監執行，有意願與兩人洽談和解，並由家人協助積極籌款，但兩人要求的賠償金額過高，實在超過他能力所能負擔。

台中高分院審理後認為，阿雄性侵屬實，強調小玉是12歲以上未滿18歲的未成年人，對於性自主權的發展未臻成熟，阿雄僅為滿足一時私慾，竟對她性侵，嚴重影響她的身心發展，也造成母親小珍精神上痛苦，認為兩人分別請求賠償100萬元、50萬元的精神慰撫金為適當，改判要再付小珍30萬元、小玉20萬元，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法