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    打著品酒名號吸金7千萬 WhiskyCode負責人50萬交保、限出境出海

    2026/04/22 07:36 記者劉詠韻／台北報導
    圖中講者為WhiskyCode負責人李孟麒。（記者劉詠韻翻攝）

    圖中講者為WhiskyCode負責人李孟麒。（記者劉詠韻翻攝）

    由立綸、長綸國際公司成立的「WhiskyCode」涉嫌以投資威士忌、北市精華房地產為名非法吸金逾7000萬元，台北地檢署昨指揮搜索並約談實際負責人李孟麒等人到案，漏夜複訊後依銀行法諭知李男50萬元交保，並限制出境出海、住居及實施科技監控配戴電子手環；公司營運長兼財務長吳孟樺30萬元交保，其餘人均請回。

    檢調調查，李男為立綸公司與長綸公司實際負責人，涉嫌自2020年至2024年間，以投資威士忌買賣及房地產為名對外吸收資金，並透過線上投資說明會及品酒活動招攬投資，宣稱可藉由大量採購酒品壓低成本，再轉售賺取價差，並以年息12%至18%作為誘因。

    據了解，李男與投資人簽訂酒品委賣分潤契約，強調若酒品售價高於進貨成本即可分潤，並對外宣稱「保本投資」，提高投資人信任度。此外，李男也對外宣稱投資台北市精華地段房地產，可提供高達18%的投報率，並透過網路說明會持續吸收資金。

    另，李男以認購立綸公司特別股為名，向投資人承諾每季配息2.2%，換算年利率約8.8%，吸引民眾投入資金。不過，立綸與長綸公司於2024年間均因營運不佳而陸續倒閉，部分投資人察覺資金運作異常，懷疑投資內容並無實際收益，因而報案求助。

    檢調初步清查，本案吸金金額約7000萬餘元，全案依涉嫌違反銀行法等罪嫌偵辦中，相關金流與受害人數仍待進一步釐清。

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