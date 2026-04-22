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    她氣老公忘紀念日、沒行房怒砸婚紗照 竹科金牌業務休妻獲准

    2026/04/22 07:03 記者蔡彰盛／新竹報導
    忘記節日沒行房她憤砸婚紗照，竹科千萬金牌業務休妻獲准。（情境照）

    忘記節日沒行房她憤砸婚紗照，竹科千萬金牌業務休妻獲准。（情境照）

    竹科年薪數百萬元業務陳男提告指控，每當他忘記結婚紀念日或妻子生日等節日、拒絕房事或行程無法配合妻子，妻子便情緒失控，甚至在家摔砸婚紗照，談到離婚就說要不動產或鉅額贍養費，他實在無法忍受而訴請休妻，新竹地院法官發現妻子也有離婚意願，還曾傳簡訊說直接去戶政辦手續，判准這對怨偶離婚。

    99年結婚的陳男說，妻子林女以照顧未成年子女為由辭去工作，卻經常要他臨時請假在家照顧未成年子女，他因請假日數過多遭公司解僱。

    陳男說夫妻時常因未成年子女教養問題發生爭執，且每當他忘記節日、拒絕房事或行程無法配合，妻子便情緒失控，甚至在家摔砸婚紗照，他不堪承受精神壓力，多次提議分居，妻子卻每每藉此要求不動產或鉅額款項，他憤而訴請休妻。妻子則說先生年薪達2千萬元，絕對給得起。

    法官發現林女曾經傳訊「回家說清楚，不然我就打給你老闆」；另傳訊「找一天，處理吧，直接約在戶政」，且夫妻自112年10月分居迄今，演變至婚姻破綻無法修復結果，雙方皆須負責。因此判准離婚。

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