分居賣淫妻持續跟蹤盯梢 新竹綠帽夫訴請離婚判准

新竹地院法官認為，陳男堅決離婚，張女固試圖主動修復關係，然只一味強求未果，徒增衍生保護令事件，且強扭的瓜不甜，判准離婚。（情境照）

新竹張女三番兩次跟蹤、盯梢還侵入分居先生陳男住處，陳男曾告訴友人因張女賣淫被警方拘留，覺得妻子很髒，不想同房，進而訴請休妻，新竹地院法官認為，陳男堅決離婚，張女固試圖主動修復關係，然只一味強求未果，徒增衍生保護令事件，且強扭的瓜不甜，判准離婚。

108年結婚的陳男說，婚後感情不睦，112年底兩願離婚後，妻子張女數次到工作場所騷擾，甚至過年期間去等候不願離去，並於他下班時跟蹤，還藉故聊天並持續站立，影響顧客入内消費意願。

請繼續往下閱讀...

事後張女到他上班處所藉故要錢，他不堪其擾聲請核發保護令獲准，去年張女聲請撤銷兩願離婚登記獲准，騷擾行為變本加厲，唆使親友到上班地點搗亂，張女則是在一旁觀看，又跟蹤他還強行進入家中，造成他心理壓力。張女因再次違反保護令遭員警逮捕。

陳男說夫妻已經分居數年，仍飽受張女騷擾、跟蹤、侵入住居等行為，實屬精神上虐待，造成心理莫大恐慌及壓力，因此訴請休妻。

證人作證說，陳男說張女因賣淫曾被警方拘留，覺得妻子很髒，不想同房，還說張女曾侵占公司營運款項。

開庭時張女曾說證人曾想強姦她，證人喊冤說沒有想強姦她的意思，而且她也不是他的菜，就算她是他的菜，她也不是他老婆，他也不能強姦她，這是犯法行為。

法官認為，陳男以堅決離婚為訴求，張女固試圖主動修復關係，然只一味強求未果，徒增衍生保護令事件，且強扭的瓜不甜（感情不能強求），此為這段婚姻無奈、令人唏噓的現況。

法官審酌夫妻經長期分居、各自生活亦久，彼此猶如獨立個體，難認有何婚姻維繫實質交流。若仍強求維持婚姻關係，不僅無法改善現況，反徒增夫妻於矛盾中歲月虛度，因此雙方婚姻終究還是走到了盡頭。最後判准休妻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法