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    首頁 > 社會

    台鐵深夜事故！男闖湖口站軌道遭撞亡 雙向列車大延誤

    2026/04/22 00:54 即時新聞／綜合報導
    21日晚間11時許，一名男子突然闖入新竹湖口站內軌道，隨即遭到由屏東開往七堵的152次自強號撞擊。圖為湖口火車站。（擷自google maps）

    21日晚間11時許，一名男子突然闖入新竹湖口站內軌道，隨即遭到由屏東開往七堵的152次自強號撞擊。圖為湖口火車站。（擷自google maps）

    台鐵西部幹線昨（21）日深夜驚傳死傷事故。晚間11時許，一名男子突然闖入新竹湖口站內軌道，隨即遭到由屏東開往七堵的152次自強號撞擊。該名男子被撞擊後噴飛彈至另輛1267次區間車底，警消獲報趕抵現場評估該男子已無生命跡象。事故發生後，台鐵湖口站至新豐站間的西正線暫時中斷，僅能以東正線維持單線雙向行車，導致南北雙向列車出現大規模延誤。

    台鐵公司啟動緊急應變機制，原152次自強號旅客，由1298次區間車進行現場接駁，1298次延長行駛桃園至汐止區段，並沿途停靠原152次之車站以服務旅客；152次則於新竹至汐止間停駛。另1267次區間車旅客，由於死者彈至該列車車底，全數旅客安排換乘1273次繼續行程。

    鐵路警察局表示，接獲通報後已立即派員前往現場進行鑑識與蒐證。受到此事故影響，湖口區段交通受阻約兩小時，台鐵對於造成旅客不便深表歉意。現場清理完畢後，預計於22日凌晨1時許恢復正常通行。

    至於該名男子為何深夜闖入軌道，以及確切的事故發生原因，仍待警方進一步調查釐清。

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