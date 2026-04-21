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    首頁 > 社會

    國軍裝甲車運輸一波多折 國道安坑段履帶冒煙驚魂

    2026/04/21 23:25 記者吳仁捷／新北報導
    一輛載運國軍裝甲車的拖板車，今天下午行經福高安坑路段，傳出冒煙，國道警方、消防獲報趕抵滅火，發現右邊履帶冒煙，車體未起火，降溫1小時後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    一輛載運國軍裝甲車的拖板車，今天下午行經福高安坑路段，傳出冒煙，國道警方、消防獲報趕抵滅火，發現右邊履帶冒煙，車體未起火，降溫1小時後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    國軍裝甲車移防，委外運輸一波多折，先是在中途因半拖板車冒煙自燃起火，施男駕駛第二輛板車接駁，未料行駛近一百公里後，在福爾摩沙高速公路安坑路段再傳冒煙，嚇壞押車軍官及隨行人員，除初期滅火，消防趕抵射水降溫，初步了解為裝甲車疑曝曬，導致履帶溫度過高冒煙，裝甲車並未起火，射水降溫近一小時後恢復常溫後離去，但板車載運裝甲車冒煙、疑似起火，吸引途經用路人關切。

    新北市119於今天下午4時22分獲報，福高北向33.8公里（安坑路段）疑似裝甲車起火案，消防到場射水降溫，確認為60歲施男駕駛半聯結車載運裝甲車，疑似裝甲車起火冒煙，軍方隨車人員表示，係因本日中午行經福高北上通霄路段，原載運裝甲車的板車右後輪冒煙自燃起火，由施男所駕駛之車輛接駁載運，右側履帶線路冒煙，疑因裝甲車溫度過高所致，並未起火，現消防單位灑水降溫，於傍晚5時34分降溫完成，板車駛離排除路況，至於事發原因，仍待後勤單位鑑定釐清。

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