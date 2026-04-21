剴剴案判決公布 社工：保母刻意隱瞞

男童剴剴虐死案，兒盟社工陳尚潔被判2年徒刑，判決全文今天公布，陳女辯稱保母刻意隱瞞。（資料照）

男童剴剴遭保母虐死案，北院依過失致死罪判兒盟社工陳尚潔2年徒刑，判決全文今天公布。陳女辯稱保母刻意隱瞞，「我當下做的每個判斷都是根據那個時候對他最好的選擇，我也盡心盡力。」

台北地院16日針對陳尚潔被控過失致死做出一審判決，今天公布判決全文，包括陳女與保母劉彩萱、剴剴外婆間的LINE對話紀錄，以及工作處遇紀錄，並以超過7000字篇幅論述陳尚潔的保證人地位。

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根據判決書，陳尚潔矢口否認過失致死犯行，表示「我是相信劉彩萱所述，劉彩萱刻意隱瞞我，我是相信錯的人」、「我是一名社工，我的服務對象就是孩子，我當下做的每個判斷都是根據那個時候對他最好的選擇，我也盡心盡力。」

陳女辯護人則主張，陳女非主責社工，和剴剴也非密切生活照顧關係，且劉彩萱的托育人員資格管理、監督、檢查依法由台北市文山區居家托育服務中心執掌，非陳女權限，陳女不具保證人地位。

不過，合議庭認定，陳尚潔就剴剴的死亡結果，有應注意、能注意而未注意的過失，且陳女的過失行為與剴剴的死亡結果間，有相當因果關係。

根據判決，陳尚潔自承訪視時沒看到剴剴自撞、自摔、罵髒話；也沒有直接觀察到剴剴在磨牙、看到衣架害怕、磨牙磨到牙齒掉了、羊癲瘋等，這些全部都是劉彩萱對她說的，「我完全沒有親見親聞，也沒有看到任何的影片跟照片。」

判決指出，縱使剴剴有異常行為，均是發生在劉彩萱托育之後，陳尚潔不以自身專業懷疑保母說法，不請保母提出證明，不對保母所述明顯瑕疵處進行調查，反而輕率認定剴剴異常行為屬前保母照顧的創傷反應，片面附和保母說詞，已難認有善盡查核、保護剴剴身心發展狀況的作為義務。

剴剴的前周姓保母證稱，剴剴個性算溫和，只是偶爾碰到陌生人，難免會有害怕，不會很愛哭，不會罵髒話，也不會磨牙，也不會傷害自己，不會去撞牆、撞頭。合議庭據此認定，剴剴並無劉彩萱所述異常的行為。

判決書提到，陳女於112年9月25日訪視知悉剴剴額頭有大片瘀青，於10月6日詢問劉彩萱傷勢是否好了並索取近期照片。劉女遲至10月11日回稱，「手機送修」、「沒有完全好」等語，且未提供照片，陳女也未加以聞問。

此外，112年10月19日劉彩萱告知剴剴有發燒情形，陳尚潔回覆，「哇，燒到很高欸」，並於10月23日始詢問，「剴剴有繼續發燒嗎？他狀況還好嗎？」等語，劉女則回稱剴剴過敏情況，陳女未對剴剴發燒、過敏是否接受醫療處置有何聞問。

合議庭認為，從對話紀錄可知，陳尚潔就剴剴的異常情況，多先表示驚嚇或僅以口頭詢問，復表示知悉了解、再看看評估後，再無聞問，實際上也根本未有任何有效作為。對剴剴身心狀況流於形式上口頭關心，呈現消極漠視的態度。

判決指出，剴剴112年8月31日交接給劉彩萱托育前，面龐豐腴圓潤、身形白胖、笑容活潑、雙眼神采極佳；而同年9月25日陳尚潔訪視時，剴剴額頭上出現明顯大片瘀傷、無笑容、眼神恐懼。同年10月23日陳女訪視，剴剴面龐明顯消瘦、臉型變尖、表情落寞悲傷、眼神空洞缺乏神采。

112年11月20日陳尚潔訪視時，剴剴面龐更為消瘦、額頭又出現瘀青、頭髮稀疏疑似禿髮，陳女透過與剴剴長期及多次密集接觸，應可知悉剴剴的身心健康狀況與交付劉彩萱托育前後，外表判若兩人，出現明顯異常及巨大落差，並符合多項「台灣兒少保護社區亮點強化方案兒少虐待臨床表徵12點提醒指標」。

此外，剴剴額頭反覆出現新舊夾雜的瘀青，劉彩萱無法提出合理說明或依據，陳尚潔應有相當理由認定剴剴傷勢是劉彩萱所為，卻落入對劉彩萱毫無合理根據的偏信，違反客觀注意義務至明。

合議庭認定，若陳尚潔積極查核，並做出追蹤、確認剴剴身心健康情況的適當處置，或通報相關單位介入救援，當有極大可能使劉彩萱知所警惕，並避免剴剴死亡的結果發生，足認陳女消極之不作為，與剴剴死亡結果的發生，應有相當因果關係。

另方面，根據判決，陳尚潔及辯護人辯稱，剴剴在112年11月7日、9日到小兒科診所就診，11月23日到牙醫診所就診，醫事人員均未發現兒虐。

對此，牙醫師證稱，她當天為剴剴看診時間約15分鐘，有明確告知磨牙不太可能造成如此嚴重的牙齒脫落，保母稱孩童時常跌倒、撞牆，她擔心有更嚴重的身體問題，所以提供轉診建議，希望去醫院檢查找出自摔原因。

牙醫師還說，她和社工的職責範圍及獲得的資訊量是不同的，「我看不到他的生活環境，我也沒辦法把他的衣服掀開看他的身體」，社工可能負責的是偏長期的個案管理跟訪視，和牙醫師單一一次的醫療行為是沒有辦法互相類比的。

合議庭認為，陳尚潔供稱3次訪視時間都待到1小時，且長期追蹤剴剴，掌握完整環境轉換歷程資料及體檢數據，相較於牙醫師僅接觸15至30分鐘，尚且能敏銳察覺剴剴磨牙造成嚴重的牙齒脫落並不合理，並主動建議至醫院檢查，更顯見陳女的消極不作為，因此陳女所辯顯是卸責之詞，洵不足取。

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