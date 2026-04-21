4/21大樂透頭獎1注獨得！ 2.2億獎落新北市

4月21日開獎的大樂透與今彩539，頭獎各開出1注。（本報合成）

4月21日開獎的第115000046期大樂透頭獎，由新北市中和區光華街58號「神將彩券行」開出；第115000098期今彩539，頭獎也開出1注，由桃園市楊梅區雙榮里民族路五段251號1樓「大亨彩券行」開出。

第115000046期大樂透中獎號碼「01、06、17、19、20、40，特別號：22」。頭獎開出1注，可得2億2070萬5904元；貳獎開出2注，每注可得194萬4756元；參獎共28注中獎，每注可得8萬1639元；肆獎共91注中獎，每注可得1萬6148元；伍獎共2129注中獎，每注可得2000元；陸獎共2925注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8915注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8131注中獎，每注可得400元。

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第115000046期49樂合彩中獎號碼為「01、06、17、19、20、40」。四合開出5注，每注可得20萬元；三合共71注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3289注中獎，每注可得1250元。

第115000098期今彩539中獎號碼為「01、06、14、26、28」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共6549注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2419注中獎，每注可得50元。

第115000098期39樂合彩中獎號碼為「01、06、14、26、28」。四合開出6注，每注可得21萬2500元；三合共158注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7945注中獎，每注可得1125元。

第115000098期3星彩中獎號碼為「612」。壹獎共82注中獎，每注可得5000元。

第115000098期4星彩中獎號碼為「5117」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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