「車頭沒翻 子車翻！」台2線載寶特瓶曳引車側翻 幸無人員傷亡

載運寶特瓶礦泉水的貨運曳引車今晚7時許，行經濱海公路台2線79.5公里時，後方子車「半側翻」，部分寶特瓶掉落路面，還好未波及其他車輛、也無人員受傷。（記者林嘉東翻攝）

載運寶特瓶礦泉水的營業貨運曳引車，今天（21日）晚間7時許，行經台2線濱海公路台2線79.5公里（鼻頭服務區附近），疑因車輛重心偏移，導致車頭未翻，後方子車「半側翻」，部分寶特瓶掉落路旁，還好未波及後方車輛，也無人員受傷。

新北市瑞芳警分局今天晚間7點43分獲報，24歲莊姓男子駕駛營業貨運曳引車，附掛子車滿載寶特瓶礦泉水，由宜蘭往基隆方向行經貢寮區鼻頭服務區（台2線79.5公里）處時，子車疑因貨物裝載不均或過彎重心偏移，發生車頭未翻，後方子車半側翻傾斜，還好子車內寶特瓶裝礦泉水掉落路旁，未波後方車輛，無人員傷亡。

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瑞芳警分局獲報趕抵，莊男酒測值為0，也無毒駕。整起事故原因，有待警方進一步調查釐清。警方呼籲，台2線大型車輛往來頻繁，駕駛人載運貨物應確實綑紮牢固，並注意轉彎重心調整，以免發生翻覆意外，害人害己。

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