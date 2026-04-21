碩士畢業男愛慕女教友嫁台東 追到台東教堂外插刀、跟騷判刑8個月

台東地院對男子跟騷、持刀做出簡易判決。（資料照）

北部邱男頂著碩士畢業頭銜，追求同教會的女子不成，女方嫁到台東，邱男竟騎車帶刀到台東尾隨女子夫妻、上網譴責她背叛教會，女子丈夫本不是教友，最後也跟著上教會，邱男就在教會外的花圃插刀「不出面解決，別怪耶和華怎麼懲罰」。日前台東地院做出判決，恐嚇不成立，跟蹤騷擾、攜兇器併處有期徒刑8個月，緩刑4年，「耶和華的懲罰」不起訴。

判決書指出，去年7月間，邱男先在北部住處寄信給女方「明知有教規，從一開始就在玩弄台灣人，破壞人生」、「若你覺得不出來面對處理，就別怪耶和華怎麼懲罰」、「我知道你們在台東的地點，若你要讓（教會）弟兄姊妹替你受罰就是罪加一等，因為我就在台東」。接著邱男連續2週週末都從北部騎車到台東，實施跟蹤。

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女子在教會活動結束後步出教堂，卻見教會外花圃上插2把水果刀，門口放置一隻插著菜刀的魚。丈夫收到簡訊:「若讓其他（教會）弟兄姊妹替你們受罪，你們就是耶和華的罪人」要求女方出面，被害人夫妻還發現邱男騎車尾隨自己的自小客車，轉向派出所報案。

邱男後在臉書某知名社團貼出被害人夫妻個資、甚至引據教義，稱男方身為老師後成教友，但此宗教「不鼓勵讀大學做正職、不輸血、不服兵役、宣揚世界末日、過年華方盛的時期才約會、離教將與家人斷絕關係等等。有此理念的老師，如何能教導學生能持續進步」，「男方還在學校任教，是否是在校園傳播讓學生放棄學業，又如何能保證是要讓學生變更好」。

檢警受理報案後對邱男提起多項訴訟，然恐嚇部分，邱男稱，當時留言、所說皆無恐嚇之意，只是要其出面道歉。也因未具體提出造成何種危害，因此「耶和華的懲罰」在檢察官手上即做出不起訴處分。

邱男在網上稱對方違反教義又有害我國教育，涉及加重誹謗部分，邱男稱教義皆在該宗教教會的官網查得，發文前已先查過，非毀損名譽。檢方認為，其所指摘之事項，確屬具體之事實陳述，邱男非憑空捏造，係基於蒐集之資料，經綜合判斷後所為之評論或指摘，且教育方面與公共利益相關，可受公評，因此予以不起訴。

但帶刀、跟騷部分，法官見其無前科，犯後坦承犯行，足見悔意應無再犯之虞，雖然也未與被害者達成和解，衡量其智識動機、目的、手段，因此做出8個月有期徒刑、緩刑4年簡易判決。

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