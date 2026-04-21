金門工地主任私挖國有地海砂回填 涉竊盜罪被起訴求刑1年6月

金門地檢署追查料羅港區工程牽涉盜採砂石情事。（金門地檢署提供）

金門地檢署今天表示，某營造公司楊姓工地主任涉以工程砂源不足，未達設計高度無法估驗計價，竟私挖國有土地1萬1074立方公尺回填使用，還企圖獲取回填料343萬餘元工程費；全案日前偵查終結，認楊嫌對國土資源及海岸環境產生重大不良影響，依竊盜罪嫌提起公訴，具體求刑1年6月。

檢方接獲金門縣警察局金湖分局通報，指縣港務處發包的「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」，去年被人發現牽涉盜採砂石情事，隨即指派主任檢察官葉子誠指揮金湖分局及海巡署金馬澎分署第9岸巡隊成立專案小組偵辦。

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檢方指出，全案在金門縣政府配合下，去年9月12日前往現場會勘，過濾近2個月的監視器影像，傳喚多名證人，查出楊男是地區某營造公司工地主任，負責上開工程，聲稱因砂源不足，未達契約預定的設計高程，無法辦理估驗計價，因此在沒有向主管機關申請土石採取許可情況下，派出挖土機前往由金門縣政府管理的金湖鎮新頭段某國有土地挖掘海砂集中放置，再用數輛砂石車載運海砂至料羅港區北碼頭區圍堤內回填使用。

檢方指出，楊男共計載運791趟車次，合計竊取海砂約1萬1074立方公尺，已嚴重破壞珍貴國有海砂資源，還企圖獲取金門縣港務處堤後回填料343萬2940元的工程費。

檢方表示，全案已於上週偵查終結，以楊男涉犯刑法竊盜罪嫌提起公訴，並審酌被告所為對於國土資源及海岸環境產生重大不良影響，侵害法益不輕，具體求處有期徒刑1年6月。

金門地檢署主任檢察官葉子誠說，海砂等土石資源屬國有財產，不僅攸關國土完整及生態保育，更是維護海岸防禦能力的關鍵。地檢署將持續嚴查、嚴辦，守護金門美麗海岸線，也鼓勵民眾踴躍檢舉，共同打擊不法。

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