淡水某補習班男重考生偷拍女生上廁所 女老師也不放過

新北市淡水區某升大學補習班去年5月驚傳偷拍案，19歲洪姓男重考生利用教室陽台與廁所間的通風口縫隙，偷偷用手機側錄偷拍2名女同學、1名女教師如廁畫面，其中一名女學生去年5月上廁所時，赫然發現竟有手機鏡頭從低角度朝向自己的臀部拍攝，驚覺被偷拍，報警處理。洪男認罪，士林地院依2件兒少性剝削罪、1件刑法妨害秘密罪，將洪男判處2年有期徒刑、緩刑3年，條件是提供義務勞務240小時，並參加兩性平權法治教育5場次。可上訴。

判決指出，洪男偷拍2名未成年女學生行為，構成兒少性剝削防制條例之拍攝少年性影像罪，2罪各處1年徒刑；偷拍女教師的部分，則依刑法之無故攝錄他人性影像罪，量刑7月。3罪合併應執行2年刑，考量他已認罪悔悟，並已達成和解賠付完畢，給予3年緩刑機會。

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判決指出，洪男去年5月18日傍晚5點多，利用iPhone 11 Pro Max手機，從補習班陽台與女廁間的通風口縫隙，偷錄女同學和老師如廁畫面，第3名被害女同學如廁時，抬頭發現有手機鏡頭對著她拍攝，嚇得驚聲尖叫，補習班師生聞聲當場逮獲洪男，報警並提告。

警方獲報到場搜查，在洪男手機相簿中發現3段偷拍如廁影片，拍攝對象除了2名女同學，還有1名女老師。洪男坦承犯行，承認從教室陽台與廁所間通風口下方縫隙，偷拍廁內情況。

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