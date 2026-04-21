花蓮男酒駕車衝進民宅 波及路邊行人

花蓮縣壽豐鄉18日晚間發生一起酒駕衝撞路人意外，肇事車輛還撞入民宅車頭損毀。（警方提供）

花蓮縣壽豐鄉18日晚間發生一起酒駕衝撞路人意外。60歲林姓男子酒後駕車行經壽豐路一段時，車輛突然失控偏離車道，直接撞飛2名正在路邊聊天的男子，隨後車輛更失控衝入對向民宅，導致現場一片狼藉。警方到場發現林男呼氣酒測值每公升達0.60毫克，當場依公共危險罪嫌移送法辦。

吉安警分局今指出，這起事故發生在18日晚間7點多，林姓男子當時駕駛白色轎車沿壽豐路一段北往南行駛，疑因酒後導致判斷力降低，車輛瞬間偏離車道，直接波及站在路旁28歲王姓男子、31歲王姓職業軍人。由於撞擊力道猛烈，2人當場被撞飛，造成手腳多處擦挫傷，所幸經送醫治療後均無生命危險。

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肇事車輛在撞人後並未停下，持續失控衝向對面民宅，強大的撞擊力導致車頭嚴重毀損、安全氣囊全數爆開。救護人員趕抵現場時，林姓駕駛雖自行脫困，但整個人趴在地上，滿身酒氣且神情恍惚、胡言亂語。經警方實施酒測，林男呼氣酒精濃度達0.60mg/l，遠超過法定標準。林男坦承酒駕，其手部骨折仍在醫院開刀治療中。

吉安分局嚴正譴責酒駕行為，強調酒後駕車不僅危害自身安全，更嚴重威脅他人生命。警方表示，將持續針對轄區易發生酒駕路段、時段加強執法取締，呼籲民眾若有飲酒需求，應搭乘大眾運輸工具或利用代駕服務，切勿心存僥倖以身試法。全案詳細肇事原因及相關責任歸屬，將由警方調查釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

花蓮縣壽豐鄉18日晚間發生一起酒駕衝撞路人意外，肇事車輛還撞入民宅。（警方提供）

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