銀泰佶生技詐貸1.3億、非法賣股再撈4億 北檢發動第2波搜索

林姓（前）、吳姓業務員（後）傍晚移送北檢複訊。（記者劉詠韻攝）

首次上稿 18:02

更新時間 18:27

銀泰佶聯合生技董事長林室融涉與妻子許瑜芷透過虛偽增資詐貸銀行1.3億元，並非法販售未上市股票，疑以「印股票、換鈔票」牟利約4億元。台北地檢署上月發動搜索，向法院聲押林室融獲准後，持續擴大追查資金與人員分工，今再發動第二波搜索，針對公司內部股務與財會人員等共犯角色深入調查。

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北檢今指揮台北市調查處，搜索承詠生技公司等共4處，並通知王姓、林姓、吳姓與邱姓被告等4人到案說明，全案朝詐欺銀行、詐偽買賣有價證券罪等方向持續偵辦。

林室融目前仍在押，而此次遭約談的王姓、林姓與吳姓3人，均為公司股務或業務人員，負責股票交易及對外銷售相關事務；其中涉案程度較深的王姓女子為公司管理部處長，另名邱姓女子則為公司財會人員，負責帳務與資金流程處理，檢調正釐清其是否涉入不實財報或資金操作。

檢調先前查出，林室融自2019年至2021年間，涉嫌與合作廠商艾視威數碼商務公司負責人游昆霖合作，透過虛偽增資程序，在公司財報上虛報資本額，並利用人頭公司交叉持股或虛假注資，提高公司資本規模，以取得銀行授信。

此外，林男等人透過製作虛偽採購與銷售紀錄虛增營收，使永豐銀行、合作金庫等金融機構疑受不實財報影響，核撥貸款合計1億3000萬元；另與妻子許女涉嫌印製未上市股票並透過地下盤商販售，初估不法所得約4億元，資金流向及投資人數仍待釐清。

負責帳務與資金流程處理的公司財會人員邱女。（記者劉詠韻攝）

銀泰佶聯合生技董事長林室融目前仍在押，而此次遭約談的王姓、林姓與吳姓3人，均為公司股務或業務人員。（資料照，記者劉詠韻攝）

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