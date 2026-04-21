社工明集結陳情！陳尚潔判決書今出爐 7000字篇幅解釋「保證人地位」

社工陳尚潔被判刑2年，判決書今日出爐。（資料照）

劉姓惡保母姊妹虐死男童剴剴，兒福社工陳尚潔因目擊虐童警訊，卻未能即時通報，導致剴剴慘被虐死。台北地院16日依過失致死判2年。合議庭認為，陳女對受托兒童具有刑法的「保證人地位」，引發社工界隱憂，台北市社工職業工會明日將前往行政院陳情抗議，本案完整判決書也於今日出爐，並以7000多字篇幅詳述本案「保證人地位」。

判決指出，兒福在法律許可下，執行收出養媒合服務，並受衛福部訂定之兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法管理，而該法明確規定「收出養媒合服務者從事出養服務，得接受出養人委託，提供被收養人安置服務」。

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不過，兒福並無設置安置機構，需透過自行招募、審核的全日托育人員劉彩萱提供安置服務。據此模式，地方政府通常不會另派主責社工負責保護安置，應由兒福社工承擔追蹤照顧責任，可見兒福並非單純連結托育資源、補助托育費用的媒介角色，而是經法規授權，並提供剴剴家外安置的「特殊職務法人機構」。

合議庭認為，兒福指派劉彩萱為剴剴全日保母，客觀上創造並將其置入潛在危險源，此危險源是來自兒福評估後，決定讓無求救能力的剴剴脫離原家庭保護，並全日處於封閉托育環境之「特別家外安置權限」，因此更應該承擔相應之監督與保護義務。由於兒福無實體，因此上述義務得仰賴社工陳女落實，依兒福工作指引須落實監督、查核義務，故認定陳女非但是「收出養社工」更是監督剴剴受托狀況的「家外安置社工」。

判決指出，陳女通盤掌握剴剴生長軌跡，憑藉資訊優勢和專業知能，應能拼湊出受虐警訊，且根據本案「三方家庭托育契約書」規定，托育期間不得洩漏剴剴身世內容，故本案其他社工無法取得剴剴相關資訊，完整評估受托狀況。

此外，剴剴外婆無法和劉彩萱直接聯繫，兒福督導江怡韻也需憑藉陳女每月報告獲得剴剴部分資訊，據文山居托中心前訪視輔導員林心慈、樹鶯社福中心前社工施盈如證詞也說明，陳女能獲得更多一手資訊。且陳女過去更和施達成共識，將由陳女「追剴剴在保母那邊的狀況」可見陳女已承擔追蹤並確保剴剴實際受托狀況，並將剴剴置於排他性之防護支配下，有自願承擔保護義務之保證人地位等情。

合議庭再次強調，本案協同特殊職務法人機構為危險源控制、自願承擔保護義務等保證人地位之認定，是基於個案判斷，非因陳女社工職業所生，法官認為應負保證人地位者，是有實質支配力卻消極無作為的陳女，非所有基層社工。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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