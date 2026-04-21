國3通霄段火燒車！半聯結車載運軍用裝甲車突冒煙自燃

國3通霄段火燒車意外，半聯結車載運軍用裝甲車卻突然起火。（民眾提供）

32歲柯姓男子今天中午12點多，駕駛營業半聯結車載運一輛軍用裝甲車行經國道3號北向141公里、苗栗縣通霄路段時，柯男所駕駛的營業半聯結車右後輪突然冒出濃煙，柯男警覺狀況不對，立即將車輛靠邊停在路肩察看，隨後車輛便迅速起火燃燒。

苗縣府消防局指出，接獲通報後，立即出動通霄、苑裡分隊共3車、6人趕赴現場支援，消防人員抵達後迅速佈設三條水線進行滅火，並針對裝甲車部分使用化學泡沫加強搶救，防止損害擴大。

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整起火災於下午13時17分獲得初步控制，並於14時21分完全熄滅，隨後現場於16時3分清理完畢恢復通行。所幸駕駛柯男及時逃生，現場無人受傷，裝甲車略受波及。關於詳細的起火原因，目前正由苗栗縣消防局進行進一步鑑定研判。

國道警方表示，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車。

國3通霄段火燒車意外，半聯結車載運軍用裝甲車卻突然起火。（民眾提供）

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