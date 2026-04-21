標榜保本高息18％！假借特別股、威士忌投資吸金7000萬 手法曝光

檢調初步清查，本案吸金金額約7000萬餘元，全案依涉嫌違反銀行法等罪嫌偵辦中，相關金流與受害人數仍待進一步釐清。（翻攝立綸國際企業官網）

立綸、長綸公司涉嫌以投資威士忌及房地產為名非法吸金逾7000萬元，檢調查出李姓負責人自2020年起以品酒會與網路說明會為幌子，標榜「保本投資」及最高18%年報酬率，誘使投資人投入資金。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索，並約談李男、吳姓營運長兼財務長、黃姓會計及陳姓店長共4人到案，全案將朝違反銀行法等方向偵辦。

檢調調查，李男為立綸公司與長綸公司實際負責人，涉嫌自2020年至2024年間，以投資威士忌買賣及房地產為名對外吸收資金，同時透過線上舉辦投資說明會及品酒活動，宣稱大量採購威士忌酒品可壓低成本，再轉售給商家賺取價差，並以年息12%至18%作為誘因招攬投資。

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據了解，李男與投資人簽訂酒品委賣分潤契約，強調若酒品售價高於進貨成本即可分潤，並對外宣稱「保本投資」，提高投資人信任度。此外，李男也對外宣稱投資台北市精華地段房地產，可提供高達18%的投報率，並透過網路說明會持續吸收資金。

另，李男以認購立綸公司特別股為名，向投資人承諾每季配息2.2%，換算年利率約8.8%，吸引民眾投入資金。不過，立綸與長綸公司後續均已停止營運甚至倒閉，部分投資人察覺資金運作異常，懷疑投資內容並無實際收益，因而報案求助。

檢調初步清查，本案吸金金額約7000萬餘元，全案依涉嫌違反銀行法等罪嫌偵辦中，相關金流與受害人數仍待進一步釐清。

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