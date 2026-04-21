拐杖彈飛擊中徐巧芯！柯建銘未到庭 險遭法官命拘提

民進黨團總召柯建銘。（資料照，記者塗建榮攝）

立法院院會去年3月25日審議國民黨提案的2項公投案，民進黨與國民黨立委發生激烈對峙，時任民進黨團總召柯建銘在拍桌時因拐杖前端彈飛，打到中國國民黨立委徐巧芯，台北地檢署今年2月依過失傷害罪起訴柯；台北地院今下午首度開庭，柯建銘未到庭，審查庭法官呂政燁等候15分鐘後，諭知將囑託檢察官拘提柯建銘，但4時2分法官改變主意，認為立法委員除現行犯外，須立法院會同意才可以逮捕，因此撤銷囑託。

柯建銘的委任律師陳楨4時6分也趕達法院，他向法官表示律師沒有收到開庭通知，看到新聞才立即趕達法庭；呂政燁說開庭通知已於3月3日送達給柯建銘，法官接著表示另排庭期，定6月23日下午開庭。

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北院審查庭法官呂政燁今日首度開庭，排定下午2時45分開庭，但柯建銘和律師皆遲遲未現身，也未向法官請假，庭務員在庭外點呼多次皆未傳到，告知法官，呂政燁只好先跳過本案，先開後續其他案件，等到下午近3時的時候，呂當庭諭知被告無正當理由未到庭，將依刑訴法規定囑託檢察官拘提柯到案。刑事訴訟法第75條規定，經合法傳喚，無正當理由不到場者，得拘提之。

但到了4時2分，其他案件開庭告一段落，只剩一件待開庭，呂政燁重新諭知，依據憲法74條，立法委員除了現行犯外，非經立法院院會許可，不得逮捕或拘禁，而「拘提」是指執行機關以強制力將受拘提對象送至特定處所接受訊問，而所謂強制包含違背被拘提人的意思而暫時拘束其人身自由，仍隱含「逮捕」的性質，因此撤銷原囑託拘提之諭知。

法官剛諭知完，4時6分柯建銘的律師陳楨正好趕到法庭，得知柯免於拘提，鬆了一口氣，表示律師沒有收到開庭通知，不知今日開庭。法官同意改期再行開庭。

呂政燁並諭知檢、辯雙方，本案的爭執重點，在於柯建銘彈飛的拐杖擊中徐巧芯的位置（院長台旁邊的牆前），平時是否為立委應在或得在的位置，以證明柯建銘有沒有善盡應注意、得注意的義務，若該位置平時沒有人會出現，呂並舉2個例子，一是闖入靶場，二是開車時撞到從天橋上掉下來的人，是否該當過失責任，請檢、辯都對此爭點預作準備。

2025年3月25日晚間7時許，立法院會審議公投案，柯建銘不滿議事程序，手持拐杖敲桌抗議，在敲桌過程中，拐杖前端突然脫手噴飛，不慎擊中國民黨立委徐巧芯的手臂，造成紅腫傷勢，徐巧芯控告柯涉傷害罪，台北地檢署今年2月12日依過失傷害罪起訴柯建銘。

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