餐飲業者涉案? 新北林口知名雞湯店遭砸 警逮3煞

新北市林口區知名雞湯店今天凌晨遭砸。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口一間知名雞湯店今凌晨驚傳遭砸店，大門玻璃、螢幕都遭砸碎，警方掌握三名惡煞涉案，今天下午逮回三嫌，但帶頭的周嫌辯稱與業者有債務糾紛，而業者一度指稱與人有債務，但隨後改口，警方將朝向恐嚇、毀損及侵入住宅偵辦，並持續追查犯案動機。

林口區富貴路一間知名雞湯，今天凌晨傳出遭砸店，歹徒叫囂聲及砸碎巨響，嚇醒住戶，下樓一看，赫見遭砸PO網，林口警分局文林所員警到場瞭解，為餐廳1樓玻璃及螢幕遭毀損，路人稱有目擊疑似砸玻璃之人；警方到附近查證，以車追人，初步掌握3名惡煞涉嫌，今天下午在林口轉運站，逮獲帶頭的36歲周嫌及28歲吳男、25歲黃嫌等3嫌到案。

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經營餐飲業的周嫌到案後，辯稱因與業者有債務糾紛，找業者出來吃飯，但對方不接電話，只好找來做水電的吳男、在市場擺攤的黃嫌，三人到店砸毀玻璃、螢幕洩憤；但業者原透露與人有債務，隨後改口只是糾紛，警方持續追查犯案動機及債務金額，約制再傳暴力。

據了解，遭砸雞湯店以頂級食材聞名，一鍋雞湯破萬元，但仍有吸引饕客前往，至於案發動機，警方持續追查。

新北市林口區知名雞湯店今天凌晨遭砸店。（記者吳仁捷翻攝）

警方今天下午逮獲帶頭的周姓餐飲業者等三煞到案。（記者吳仁捷翻攝）

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