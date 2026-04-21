台南校園午休驚傳巨響、尖叫 女學生墜樓不治

18歲的曾姓女學生，今日下午在校內墜樓，送醫搶救不治。二分局排除外力介入，正釐清相關證據。（資料照）

台南一間學校今日下午1時許發生墜樓意外，18歲曾姓女學生自校內墜樓，當場失去生命跡象。經消防局救護人員緊急送往成大醫院搶救後，仍宣告不治。目前警方排除外力介入，詳細死因與事發經過，正進行調查釐清。

今天下午學校傳來撞擊聲，由於還在午休，有學生聽到巨響，被隨後傳來的尖叫聲嚇到，才得知有人墜樓，消防勤務指揮中心中在1時14分接獲報案，同時警方也獲報學校墜樓消息，消隨即派員趕赴現場。

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消防車組於1時22分抵達。醫護人員於24分回報曾女已墜地，呈現到院前心肺功能停止狀態。現場立即施以急救，並由救護車於28分出發，隨後在31分抵達成大醫院交由團隊救治，未能挽回性命。

警方到場封鎖並採證，現場並未發現打鬥痕跡，想藉其他證據還原曾女在案發前的活動軌跡，也建議校方啟動校安應變與諮商機制，針對目擊師生進行心理減壓與悲傷輔導，避免事件對校園造成心理衝擊。

警方呼籲，民眾可以多加利用社會資源，若遇情緒困擾或生活壓力，如果在學校可以向老師反應情緒問題，也可撥打安心專線0800-788995或生命線專線1995尋求諮詢。目前初步排除有外力介入，但仍會調查其他可能證據，請外界留給學校、家屬隱私。

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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