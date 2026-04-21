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    首頁 > 社會

    中壢男二手店偷4萬iPhone秒被逮 剛收他3件外套店家擔心這事

    2026/04/21 16:07 記者李容萍／桃園報導
    李男竊取二手手機店內價值4萬元的蘋果手機被逮。（警方提供）

    李男竊取二手手機店內價值4萬元的蘋果手機被逮。（警方提供）

    桃園市中壢區中華路一間二手手機店，昨（20日）晚發生竊案，25歲李姓男子竊取店內價值4萬元的iPhone手機，未結帳欲離去被店員當場攔下。中壢警分局文化派出所獲報前往處理，當場在李男包包內起出贓物，全案依竊盜罪嫌送辦。

    文化派出所副所長張皓評今（21日）表示，警方昨晚獲報得知中壢區中華路二手店家攔下竊盜現行犯，立即派員前往。

    經調查，李男竊取店內商品後欲離去，為店員當場發現，追出將李男帶回，並通知警方到場，員警於包包內查扣李嫌所竊取，價值4萬元的iPhone手機，並發還店家，全案訊後依竊盜罪嫌依法偵辦。

    此事在社群平台PO文後引來網友熱議，更有其他店家留言表示，李男昨天下午才剛到他的店裡賣了3件外套，且至今都沒有回來領取款項，現在發現李男因涉嫌竊案被逮，店家擔心該3件外套的來源可能也是竊盜所得，擔心留言直問「我是不是也要報警了？」

    中壢警分局長林鼎泰表示，竊盜行為嚴重侵害民眾及店家財產權益，警方對此類案件必定依法嚴辦，同時也呼籲民眾提高警覺，遇有可疑情形即時通報警方，維護自身安全。

    李男竊取二手手機店內價值4萬元的蘋果手機被逮。（警方提供）

    李男竊取二手手機店內價值4萬元的蘋果手機被逮。（警方提供）

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