台泰警破182億洗錢案 首腦7000萬豪宅遭扣

警方順利向法院聲請扣押其名下位於大直明水路的頂級豪宅，該房產單價每坪高達131萬元，總價7000多萬元，加上金融帳戶扣押，總計查扣金額達1億6551萬餘元。（記者鄭景議攝）

49歲男子羅文坤涉嫌於台北市內湖區設立科技公司掩人耳目，實則經營跨國洗錢水房，協助泰國與越南的博弈網站及詐騙集團處理金流。台泰警方發動三波跨境行動，發現該集團自2023年9月至去年4月間，總洗錢金額竟高達新台幣182億1516萬餘元。刑事局國際刑警科日前循線在台北與泰國清邁逮捕羅男及42歲鄭姓副手等共21人，查扣包含大直明水路上7000多萬的豪宅在內，總計1.6億元不法資產。全案訊後依法移送，羅、鄭兩人200萬元交保。

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，經追查發現疑有台籍人士在台同步經營水房，隨即與刑事局國際刑警科組成專案小組，並報請士林地檢署指揮偵辦。專案小組歷經長期跟監，掌握羅文坤為首的集團在內湖區租用兩處據點，表面上成立科技公司，暗地裡卻招募成員操作越南與泰國的人頭帳戶、經營菲律賓賭博網站。

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警方調查，該水房利用Viet Pay及ThaiQR等第三方支付系統綁定大量人頭帳戶，為境外博弈網站進行泰銖及越南盾的入金、出金與上分等業務，並從中抽取高額手續費獲利。根據現場查扣的電腦帳冊顯示，該集團洗錢金額達新台幣182億1516萬餘元，其中有少部分為詐騙集團款項，其餘多為境外賭博網站，集團獲取不法利益達4億617萬餘元。

警方於去年4月、9月及11月發動多波搜索，拘提主嫌羅文坤、鄭姓幹部及旗下多名主管與員工到案。查扣不法所得85萬多枚泰達幣、比特幣等虛擬貨幣，價值約3008萬元，另有現金845萬餘元及4000多萬的台積電、台達電有價證券。此外，羅文坤將部分贓款投入房地產，警方順利向法院聲請扣押其名下位於大直明水路的頂級豪宅，該房產單價每坪高達131萬元，總價7000多萬元，加上金融帳戶扣押，總計查扣金額達1億6551萬餘元。

全案訊後依賭博、詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送法辦，檢方隨後裁定主嫌羅文坤及鄭姓副手各以200萬元交保，其餘人5到10萬元不等交保。

案件示意圖。（記者鄭景議翻攝）

羅文坤為首的集團在內湖區租用兩處據點，表面上成立科技公司，暗地裡卻招募成員操作越南與泰國的人頭帳戶、經營菲律賓賭博網站。（記者鄭景議翻攝）

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