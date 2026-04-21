桃園龍潭警聯合稽查噪音車 本月攔查65輛、噪音超標28件

桃園龍潭警聯合稽查噪音車本月攔查65輛、噪音超標28件。（警方提供）

桃園市警察局龍潭警分局本月執行2場「靜桃專案」聯合稽查，針對改裝車輛及噪音車輛加強取締。警方擇市區車潮、人潮密集的中興路、大昌路與中正路周邊道路設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法，總計攔查65輛疑似噪音車，現場檢驗噪音超標28件，告發率43％，高於歷年同期平均值，顯示仍有不少駕駛人心存僥倖，警方將持續規劃重點路段強化取締工作。

警方提醒，噪音管制法去年12月修法，機動車輛超過噪音管制標準罰款額度，由最低1800元提高至3600元以上3萬6000元以下，並通知其限期改善，未完成改善者，得按次處罰；情節重大者，得吊扣牌照至改善完畢後發還。若一年內再次噪音值超過標準，得吊扣牌照6個月。

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龍潭警分局4月2場聯合稽查投入優勢警力，針對改裝噪音車輛共計攔查汽、機車12輛，其中6輛經環保局現場檢測噪音不合格，當場依法告發，告發率5成，總計裁罰金額2萬1600元。

龍潭警分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅影響周邊居民生活品質，高分貝的引擎與排氣聲浪更可能干擾其他駕駛人判斷，進而增加交通事故風險。為營造安全、寧靜的生活環境，警方將持續執行靜桃專案，結合相關單位加強聯合稽查作為，以具體行動守護居民交通安全與環境安寧。

桃園龍潭警聯合稽查噪音車本月攔查65輛、噪音超標28件。（警方提供）

桃園龍潭警聯合稽查噪音車本月攔查65輛、噪音超標28件。（警方提供）

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