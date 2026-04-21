元宵廟會市集縱火嬉戲 蘇姓男子判刑5個月可易科罰金

蘇姓男子外垵元宵市集玩火，判刑5個月可易科罰金。（澎湖交通觀察日誌提供）

今年西嶼外垵元宵市集，蘇姓男子一時興起，將汽油潑灑馬路，並以打火機點燃，頓時火光四射，險些波及其他攤位，經村民迅速拿出滅火器滅火，才平息此一危機。經檢察官聲請以簡易判決處刑，澎湖地方法院簡易庭迅速審理，蘇姓男子依公共危險案件，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。扣案藍色打火機1枚、牛奶塑膠罐1罐均沒收之。

判決書指出，蘇姓男子明知澎湖縣西嶼鄉外垵村舉辦元宵活動，設有多個市集攤位，人潮往來，在該處以明火點燃汽油，極可能造成火勢蔓延，肇生公共危險，竟仍基於放火燒燬自己所有物之犯意，於今年3月2日晚間8時55分許，在外垵村9之7號攤位前道路，持打火機點燃其所有、裝有汽油之塑膠牛奶瓶，嗣該塑膠罐掉落在地而引發火勢並竄升濃煙，經在場民眾及時撲滅火勢，而未有延燒情形。

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警方據報到場，並於同日晚間9時45分許，將蘇姓男子當場逮捕並扣得打火機1支、燃燒變形毀損之塑膠牛奶瓶1罐而查獲。

案經澎湖縣政府警察局白沙分局報告偵辦。

蘇姓男子於警詢及偵查中坦承不諱，核與鄭姓、黃姓、許姓、許姓之證述情節相符，並有刑案現場平面圖、澎湖縣政府警察局白沙警分局外垵派出所扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、鄭姓證人與被告手機通話紀錄翻拍照片及刑案現場照片共10張附卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌已堪認定。

熱血村民見狀，立即拿出滅火器滅火。（澎湖交通觀察日誌提供）

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