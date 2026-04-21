大甲媽4/24回鑾彰化 5打架熱區警力增

大甲媽即將回鑾彰化，機動應變隊將再度上陣防止暴力衝突。（圖由海豚衛星電視台提供）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，即將展開回鑾行程，由於日前在彰化市遶境時爆發大亂鬥，彰化縣警局將調整警力配置，將警力集中在5大搶轎滋事熱區，務必維護遶境交通與治安順利。在大亂鬥中受傷的彰化警分局偵查隊長蕭登元，其鼻樑遭打斷，今天（21日）手術相當順利，他仍心繫媽祖將於24日回鑾彰化市，想要提前回來加入遶境維安，警察局長陳世煌則要他好好休息，康復後再回來上班。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，回鑾將於23日從雲林縣進入彰化縣溪州鄉，預計24日深夜從彰化市天后宮起駕返回鎮瀾宮安座，有鑑於日前彰化市大亂鬥，彰化縣警局迅速作出警力調整，將警力集中在北斗鎮奠安宮及彰化市大埔路、永樂街天后宮、民族路、中山路等5處搶轎滋事熱區，並在媽祖鑾轎前、後各部署15名警力，嚴防搶轎打架鬧事；此外，縣警局由訓練科長林世明領軍的「機動應變隊」，也將提早上陣，預計24日中午過後在花壇鄉白沙村彰員路將有40名柔道、跆拳道教官加入維安，一路到25日清晨彰化市大度橋頭，避免再發生陣頭暴力衝突。

請繼續往下閱讀...

遭打斷鼻樑警官心繫維安

彰化縣警局長陳世煌表示，被陣頭打斷鼻樑的彰化分局偵查隊長蕭登元，今天手術相當順利，但他仍心繫媽祖回鑾時的維安勤務，想要提前回來上班加入維安，但被他勸阻先把身子養好，康復後再回來上班。

彰化縣警局機動應變隊由隊長林世明（前）領軍。（圖由海豚衛星電視台提供）

彰化警方將彰化市大埔路列為媽祖回鑾滋事重點熱區。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法