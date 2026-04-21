公廁水源當自家貨車洗車用水 馬公市公所當場勸導

澎湖馬公文澳市場公廁，遭貨車私接水源洗車。（民眾提供）

馬公文澳市場公共廁所，今（21）日傳出貨車司機，私接公廁水源洗車，經馬公市場管理所人員發現，當場制止，並予以勸導離去。但私用公家資源仍有觸法疑慮，去年澎湖縣政府公共車船管理處，就曾爆發1名技工，擅用公家水洗自家車，被澎湖地方法院判「竊水」，並判緩刑2年、罰金2千元的案例，民眾應引以為鑑。

今日1名貨車司機，被民眾發現將貨車停放在文澳市場公廁前，並私自利用長水管接引公廁水龍頭，大喇喇在路邊洗車，引發關注，民眾直接拿出手機全程錄影，並向媒體爆料，直指此一行為過於自私，利用公家水資源洗自家車，疑似「竊水」貪小便宜的行為，令人相當不悅。

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由於文澳市場管理機關為馬公市公所，駐有市場管理員，在今日巡查時便已發現此一不當行為。管理員當場已對該名司機進行口頭告知與規勸，並明確指出該行為已嚴重超出公廁設施的「合理使用範圍」，若是再犯將移送法辦，遏止民眾「竊水」貪小便宜的不法行為。

由於私自挪用公家資源，為自家車清洗，早在澎湖已有判例為證。去年底澎湖縣政府公共車船管理處1名技工，因擅自利用公家水資源清洗登記於私人名下的車輛，儘管行為輕微且具悔意，仍被法院依「刑事竊盜罪」判處罰金2千元，並處緩刑2年，且須接受法治教育。判決主文明確指出，公家自來水屬於公共財產，未經授權將其挪為私人車輛清潔使用，即構成法規上的「竊水」行為。

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