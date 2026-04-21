聯防北台三鐵命脈及防溺 雙北消防一大隊災防交流

新北市消防局第一大隊今天到接壤的台北市第一大隊進行業務交流，雙方就三鐵人潮、隧道及防溺等救災深度交流。（記者吳仁捷翻攝）消防提供

新北市板橋與台北市萬華只有一水之隔，新北市消防局第一大隊今天赴台北市消防局第一大隊交流訪問，除針對高鐵、台鐵及高鐵，三鐵交通動脈等高人流及密閉的隧道空間救災交流，也針對常在雙方交界新店溪救溺進行討論，讓雙北消防救災不受行政區侷限，共同守護雙北市民安全。

新北市消防局第一大隊今天由大隊長蕭柏桓帶隊，率副大謝伯毅、組長、小隊長等幕僚，到台北市消防局第一大隊交流，北市一大由大隊長葉俊興率隊接待。

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蕭柏桓表示，雙北兩大隊交流核心，在於救災相互支援機制，雙方轄區包含高鐵、臺鐵及捷運板南線（藍線）等三鐵北台灣交通動脈，具備高密度人流與地下空間複雜之特性；就捷運藍線、高鐵、台鐵貫穿板橋與萬華的特點，雙方針對隧道災害應變、通訊死角克服及救災動線規劃進行深度研討。

此外，過去在雙方邊界的新店溪多次救溺勤務中，兩大隊已有長年相互支援的默契，會中也針對水域救援的資源調度與通報流程進一步優化，確保救災無縫接軌。

幕僚業務座談中，雙方也就勤務編排、火場指揮程序、預防安檢實務及提升OHCA救活率等進行廣泛討論，透過勤業務對口交流，兩大隊交流彼此優勢、經驗，不僅增進了基層幹部間的默契，更達成多項資源共享的共識。

新北市消防局長陳崇岳表示，雙北地區屬共同生活圈，災害應變無行政邊界之分，尤其面對高鐵、捷運等跨轄軌道運輸的安全挑戰，更需仰賴兩市消防戰力的緊密結合，

為市民打造更具安全、韌性的宜居城市。

新北市消防局第一大隊今天到接壤的台北市第一大隊進行業務交流，雙方就三鐵人潮、隧道及防溺等救災深度交流，新北第一大隊長蕭柏桓（右）接下北市第一大隊長葉俊興（左）的紀念品。（記者吳仁捷翻攝）消防提供

新北市消防局第一大隊今天到接壤的台北市第一大隊進行業務交流，雙方就三鐵人潮、隧道及防溺等救災深度交流。（記者吳仁捷翻攝）消防提供

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