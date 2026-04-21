毒駕男載女友追撞翻車 警方從車內搜出喪屍煙彈

新北市林姓男子搭載女友行經新莊環漢路，撞上前車後側翻，警方在車上查出依托咪酯及吸食器，續追毒品來源。（記者吳仁捷翻攝）

林姓男子駕駛「阿法」豐田休旅車搭載女友，途經新北市新莊區環漢路時，不慎追撞前方一輛停等紅燈的電動車後側翻，警方、消防到場，救出林男及其黎姓女友，但發覺2人神情有異，警方當場在車內及黎女身上查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，對林男快篩也呈現陽性，當場將毒鴛鴦送辦，續追毒品來源。

新莊警分局20日晚間9時許獲報，新莊區中環路一段與環漢路三段口發生交通事故，警方到場，發現一輛休旅車側翻，警進一步了解，發現20歲林男開車追撞前方一輛電動車，接著林男的車輛失控側翻至對向車道。警、消到場後，救出林男與其20歲黎姓女友。

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警方在林男翻覆的車內發現喪屍菸彈及吸食器，並經唾液快篩，發現他呈陽性反應。警方另在黎女身上查扣依托咪酯煙彈3顆，警方將林男及黎女逮捕，並移送新北地檢署偵辦；交通事故部分則由交通分隊持續調查釐清。

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新北市林姓男子搭載女友行經新莊環漢路，撞上前車後側翻，警方在車上查出依托咪酯及吸食器，續追毒品來源。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林姓男子搭載女友行經新莊環漢路，撞上前車後側翻，警方在車上查出依托咪酯及吸食器，續追毒品來源。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林姓男子搭載女友行經新莊環漢路，撞上前車後側翻，警方在車上查出依托咪酯及吸食器，續追毒品來源。（記者吳仁捷翻攝）

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