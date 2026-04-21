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    打斷屏東「黑白切」少東手腳3共犯落網 警方：處理債務糾紛發生鬥毆

    2026/04/21 14:28 記者羅欣貞／屏東報導
    共犯落網。（讀者提供）

    共犯落網。（讀者提供）

    屏東市民族夜市知名「黑白切」31歲徐姓少東，19日騎機車時遭2車夾擊擄走，隨後被打斷手腳塞到BMW休旅車汽車後車廂丟包醫院急診室，陳姓主嫌昨（20）日投案，今（21）日凌晨收押，警方今日下午最新說明指出，在檢察官指揮下，已拘提3名涉案共犯到案。

    屏東夜市知名小吃攤「黑白切」31歲徐姓少東遭人打斷四肢，塞入BMW休旅車後車廂，19日傍晚被載到醫院急診大門口丟包，繼陳姓主嫌到案並被收押後，警方今上午拘提24歲蔡姓、21歲黃姓、28歲蒲姓等3名男子到案，偵訊後移送地檢署。

    警方調查，已被收押的涉案主嫌為27歲陳姓男子，初步了解疑因徐姓少東為小弟處理債務糾紛時與陳男陣營發生鬥毆，事隔2日後，陳男等人駕2部車夾擊徐男所乘機車，蒙面押走徐男，再以榔頭、棍棒將徐男手腳打斷，丟包到醫院，檢方復訊後，認為陳嫌涉案情節重大，昨晚向法院聲請羈押禁見，今日凌晨裁定收押。

    屏東警分局今日下午說明，分局於19日接獲暴力傷人案後，立即成立專案小組並報請屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦。經專案小組連夜追緝，除首日到案的陳姓主嫌外，今日在檢察官指揮下，順利再拘提3名涉案共犯到案。警方對於暴力犯罪絕對嚴正執法，絕不寬貸。目前專案小組正持續釐清相關細節並擴大偵辦。

    被害人遭丟包醫院。（讀者提供）

    被害人遭丟包醫院。（讀者提供）

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