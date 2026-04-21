讚雲云科技董座如Google創辦人卻成刀下魂 同仁聞騷動誤認開「歡送趴」

台北地院今日提解雲云科技董座曾志新至寶慶院區開庭審理其所犯下的殺人案。（資料照）

雲云科技主要商品為嬰兒攝影機，也因此商品享譽國際，不過董事長曾志新因懷疑梁姓技術長竊取公司機密等，於梁男的離職交接會議上，持預先藏好的兇刀朝梁男狠刺9刀，梁男搶救不治身亡。全案交由國民法官審理，台北地院今日提解在押的曾志新審理本案，在檢方提出證據中，其中1份為曾犯案前寫下的遺書，另份則為梁男離職前於通訊軟體Slack上細數入職來的各種經歷，讓人感到不勝唏噓。

檢方表示，曾身為董事長，已習慣掌控公司，當同樣對公司盡心盡力的梁男點出問題時，對他來說已成了必須消除的不同的聲音。檢方痛斥，曾在這起事件中，並非用溝通、制度解決問題，而是選擇用兇刀從背後消滅被害人的身影。

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在提示證據階段時，檢方的證據中，其中1份為案發前約莫1個月，由曾手寫的遺書，內容寫道「真的累了，大家都累了，只想好好做事，帶大家往前衝」、「我只想好聚好散，為何要這樣苦苦相逼？」「拜託大家不要傷害公司品牌」等語，事後曾更用手機拍下，完整記錄遺書的內容。

另一份證據，則是梁男於離職前日，也就是案發前日在通訊軟體Slack上的道別長文，文中細數梁男進入公司以後的種種經歷以及和曾之間工作上的各種摩擦。其中梁男也寫道，自己在公司的零職場霸凌會議上，狠狠被曾公開羞辱、霸凌一事，也因此他認知到自己和公司的緣分已盡。梁男也在文中埋怨，自己負責的帶領的專案被曾強勢介入，過程中他試圖和曾進行溝通，但在無數次的努力和嘗試後感到絕望，最終選擇放棄。

文中，梁男也讚賞曾，並稱他就像Google的創辦人，因知道自己不足，所以找了專業的人才替他管理公司，也是因此才成功帶領公司走向另個高峰。梁男掏心掏肺地在文中寫道，對曾創業的決心和執行力深感佩服，但他認為比起這些，有時候傾聽與放手更重要。最後，他也對曾喊話「我知道你現在不太可能聽進去任何建議，但我初衷一點都沒變」並對他說，若將來需要任何專業的建議，歡迎找他。

在發完這文隔日，梁男至公司和人資長進行離職交接會議，曾志新走入會議室後，要求梁男把文章下架，梁男同意後，反問要用什麼理由跟其他員工說？曾聽聞以後，則回應「不然你跟總務討論一下撤下的原因」。後續，曾志新在離開會議室前，取出藏在身上，刀身長達19公分的主廚刀，朝梁男猛刺9刀。

根據本案證人曾姓總務偵訊時的證詞，當時他聽見會議室有些許騷動，原以為是有人在歡送梁男，後續突然有人在呼救，而他進入時，有人阻攔說裡面現在很危險，不要進去，但他認為正是因為很危險才要進入，在他進入案發現場時，梁男已經倒在地上，但曾男仍持刀試圖繼續攻擊。

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