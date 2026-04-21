深夜隨機拉車門 雲林慣竊橫行3地被逮收押

葉嫌利用深夜犯案，隨機拉車門遇沒鎖車輛即竊取車內財物。（圖由虎尾分局提供）

雲林縣警方今（21）日宣布偵破汽車財物竊案，逮捕葉姓犯嫌，從3月到上週在虎尾、土庫、北港等地區涉嫌犯下14件，共計竊取現金約4萬元及空氣清淨機、藍牙耳機、行動電源等，訊後依竊盜罪嫌送辦，現被收押中，警方擴大追查是否涉及其他竊案。

今年3月初虎尾、土庫等地區連續發生多起汽車內現金、物品遭竊案件，虎尾分局獲報發現犯嫌的手法相似，調閱發生地點周邊上百支監視器畫面，鎖定犯嫌犯案使用車輛、行跡，發現鄰近北港分局轄內也有3件汽車內現金失竊案，與北港分局共組專案小組，並報請雲林地檢署檢察官林欣儀指揮偵辦，全力查緝。

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虎尾分局表示，專案小組鎖定葉嫌，因居無定所、行蹤不定，專案小組經過多日埋伏、跟監。掌握其作息及行跡，4月16日執行白沙屯媽祖北港進香勤務結束，晚上7點前往嘉義縣太保市拘提葉嫌到案。

警方調查，葉嫌是深夜在路上隨機拉汽車門把，若車輛未上鎖或車窗未關，即進入車內竊取財物，舉凡現金、空氣清淨機、皮包、藍牙耳機及行動電源都偷走。

警方指出，葉嫌供稱贓款都已花光，全案竊盜罪嫌送辦，檢察官向法院聲押獲准，全案持續追查葉嫌有無涉及其他竊盜案件。

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