為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    深夜隨機拉車門 雲林慣竊橫行3地被逮收押

    2026/04/21 15:38 記者黃淑莉／雲林報導
    葉嫌利用深夜犯案，隨機拉車門遇沒鎖車輛即竊取車內財物。（圖由虎尾分局提供）

    葉嫌利用深夜犯案，隨機拉車門遇沒鎖車輛即竊取車內財物。（圖由虎尾分局提供）

    雲林縣警方今（21）日宣布偵破汽車財物竊案，逮捕葉姓犯嫌，從3月到上週在虎尾、土庫、北港等地區涉嫌犯下14件，共計竊取現金約4萬元及空氣清淨機、藍牙耳機、行動電源等，訊後依竊盜罪嫌送辦，現被收押中，警方擴大追查是否涉及其他竊案。

    今年3月初虎尾、土庫等地區連續發生多起汽車內現金、物品遭竊案件，虎尾分局獲報發現犯嫌的手法相似，調閱發生地點周邊上百支監視器畫面，鎖定犯嫌犯案使用車輛、行跡，發現鄰近北港分局轄內也有3件汽車內現金失竊案，與北港分局共組專案小組，並報請雲林地檢署檢察官林欣儀指揮偵辦，全力查緝。

    虎尾分局表示，專案小組鎖定葉嫌，因居無定所、行蹤不定，專案小組經過多日埋伏、跟監。掌握其作息及行跡，4月16日執行白沙屯媽祖北港進香勤務結束，晚上7點前往嘉義縣太保市拘提葉嫌到案。

    警方調查，葉嫌是深夜在路上隨機拉汽車門把，若車輛未上鎖或車窗未關，即進入車內竊取財物，舉凡現金、空氣清淨機、皮包、藍牙耳機及行動電源都偷走。

    警方指出，葉嫌供稱贓款都已花光，全案竊盜罪嫌送辦，檢察官向法院聲押獲准，全案持續追查葉嫌有無涉及其他竊盜案件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播