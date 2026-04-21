社工師角度看剴剴案一審判決 曝心聲：像正義名義下的鬼抓人

有社工師直言，剴剴案對社工陳尚的一審就像一場「正義名義下的鬼抓人」，抓到一個人頂罪，正義感就得到了短暫的滿足，若拒絕思考制度如何擠壓個案與社工，悲劇只會輪迴。（資料照）

剴剴案社工陳尚潔於16日一審宣判，法院認定社工偽造文書無罪，但成立過失致死罪，判兩年有期徒刑。對此，社工師李坤融、周昌輝在臉書發文表示，其實判決出爐後，周圍許多社工都相當失落，陷入情緒的低潮，更直言：「這種行為就像一場『正義名義下的鬼抓人』，抓到一個人頂罪，正義感就得到了短暫的滿足，若拒絕思考制度如何擠壓個案與社工，悲劇只會輪迴，而我們只是在等待下一個被判兩年的犧牲者。

李坤融、周昌輝列出8個以社工角色回應社會對剴剴案社工困惑，理解社工為何感到焦慮、對於法院判決的疑惑，及這之間與國家體系的關係。

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1.明明只是陳姓社工的事，為何其他社工要對號入座？

李坤融、周昌輝說，雖然法院嘗試透過「個案解釋」方式，強調非在基層克盡職守之社工群體，降低社工的擔憂與衝擊。若以法院判決邏輯與立論出發：「協同特殊職務法人機構」、「自願承擔保護義務等保證人地位」。

李坤融、周昌輝指出，若法院以此論點作為判決依據，幾乎所有社工皆面臨相同的法律風險；絕大數社工任職於承接政府社福業務的民間法人，本質上即代表法人行使具「行政權」的特殊職務。再者，社工受雇法人並自願承擔職務，本就無拒絕服務個案權力。

2.社工領薪水主責就是看小孩？這不是失職是什麼？

李坤融、周昌輝說明，法院判決主張陳尚潔負責訪視、追蹤、聯繫與回報，掌握剴剴生長資料等，有資訊傳遞上的支配。實際上，在收出養制度中，以及本案中有3個支援網絡，包含：收出養媒合的陳尚潔，及負責原生家庭所需資源的施社工、與保母托育監督與檢查林輔導員。國家自己建立的社會安全網體制為「一主責多協力」，本案根本難以判斷主責社工為誰，難道這是社工個人的問題嗎？

3.為什麼不突襲訪視呢？全部相信保母，工作有夠不用心！

李坤融、周昌輝強調，社工跟保姆在社安網體制是合作關係，亂訪視，破壞彼此信任關係，可能造成更多衝突、危險，這些都是不可預見的。過去社工處理兒童保護安置個案，被家屬糾眾圍毆，牙齒斷裂、身體多處挫傷，但面臨這樣的危險，誰會來替社工承擔呢？另一方面，其實「不預約訪視」源自於「各縣市居家托育服務中心訪視工作指引」，收出養社工不適用本原則。

4.社工不爽就不要做啊？又沒人逼你當社工。

李坤融、周昌輝指出，社工的風險性、生命的重量性，甚至新增的刑事責任，對比政府公定38898元的起薪，不做社工確實符合人性且合理。現實社工界的狀況，連公部門社安網社工進用率80%的門檻都岌岌可危，遑論民間團體招募社工的困境。

李坤融、周昌輝說，當大眾用「不爽不要做」方式回應社工的訴求，大量的社工出走與流失，下一個面臨兒虐困境的孩子，可能就沒有社工去接住，可能連1個月1次的訪視機會都等不到，社會還有誰可以去補破網？

5.薪水低不是藉口，工作沒做好就是要負責？

李坤融、周昌輝表示，「為工作負責」前提是「是否提供社工足夠的公權力處理問題？」若社工不具備公權力，無法進入私人住宅、無法強制脫光孩童的衣物、無法24小時監控保母，何以要求社工完美做好工作並承擔責任？

法院認為陳尚潔為「有實質支配力卻怠於作為」，但何以見得哪個社工有實質支配力？指社工的行政權嗎？當面對善於偽裝與隱瞞犯罪的保母，只有名目的行政權，沒有實質的強制力，如何完美掌控資訊與發現真偽？

6.一般人都看得出來孩子有問題，為何社工看不出來？

李坤融、周昌輝說，他們無法替陳尚潔回答，且這類言詞多為後見之明。因為在社工在實務現場的判斷、考量因子會更多。大眾與社工的視野差異，在於「結果論」與「過程論」對立。當社會要求社工以合作者的身分進入現場，卻在出事時以偵查員的標準要求其預警，這本身就是一種職務設計上的悖論。如果社會不給予社工對等的公權力與專業支持，卻要求社工擁有看穿惡意的超能力，這樣社工師可以正名為通靈師。

7.收出養攸關孩子未來，為何政府不自己做？

李坤融、周昌輝指出，現在無論民間還是公部門，都在缺社工。台灣殘補式的社福體制使用「公私協力」，借助民間單位經驗、專業與彈性，協助人力有限的政府，如收出養、長照服務，甚至保護性業務，依賴民間協力。

李坤融、周昌輝說，若政府基於人力與資源真的有限，以契約外包收出養業務，但後端的風險與責任，也轉移給民間單位。那政府除了履約管理，當給錢大老闆以外，何以提供民間單位實質的權力與資源？

8.社工那麼壞才判兩年，司法不公！

李坤融、周昌輝表示，根據《刑法》第276條過失致死罪，最高刑期為5年，實務上判處2年已屬重判。大眾口中的「期待司法正義」，有時僅是為了釋放內心的憤怒，試圖在體制悲劇中找「替罪羔羊」來承擔。

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