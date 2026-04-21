普發1萬成詐騙手段 3被害人慘遭詐逾500萬元

高市警方破獲以普發現金為由的詐團，並逮捕楊男等8人。（圖由民眾提供）

中央政府普發1萬元政策將於4月底截止，但警方發現，有詐團利用以遭冒領為由，騙取被害人上當，再以監管資產名義詐騙取款，已有3人受害共被詐得500多萬元，高雄市刑事警察大隊日前逮捕主嫌楊男等8人，並依刑法加重詐欺罪移送法辦。

高市刑大科技犯罪偵查隊指出，日前接獲民眾報案，稱詐騙集團假冒郵局人員，以被害人遭人冒領「普發1萬現金」為由，使被害人誤信為真；後續偽造假檢警身分，以偵辦刑事案件名義藉騙取被害人之信任，期間調查被害人名下財產，再以監管資產名義，透過面交車手方式完成詐騙取款。

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經報請橋頭地方檢察署周子淳檢察官指揮偵辦，並由高市刑大、仁武分局、湖內分局及移民署南區事務大隊台南專勤隊等單位共組專案小組，期間發現詐騙集團為規避查緝，甚而利用外籍移工來台時，高價收購其申請之門號，以規避查緝。

警方於今年1月21日至4月15日，陸續在北市士林區、新北市樹林區、桃園市龍潭區、台中市豐原區及高雄市三民區等地，逮捕主嫌楊姓男子等8人，全案依刑法339-4條加重詐欺罪嫌，移請台灣橋頭地方檢察署偵辦。

警方提醒，檢警不會在電話中製作筆錄、不會要求民眾至超商接收傳票、也不會以LINE傳送公文，聽到檢察官、警察及法院要求「匯款」、「轉帳」、「監管帳戶」都是詐騙關鍵字，應立即掛斷電話，並撥打110、165報案，小心上當受害！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

楊男為首的詐團以高價收購外籍移工申請的門號規避查緝，但仍被查緝落網。（圖由民眾提供）

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