刑事局破獲假投資「台版地面師」 收取10％回扣騙1億2千萬

刑事局破獲境外詐團與陳姓主嫌和地政士勾結，慫恿民眾抵押房產投資，查扣保時捷豪車。（記者陳建志翻攝）

刑事局去年獲報有多位民眾誤信詐團投資股票遭騙，在投入資金進假投資平台後，要申請出金時，卻要求繳稅，民眾若繳不出來，就勾結地政士，慫恿向特定「融資代辦」人員申辦房產抵押貸款，以求加碼獲利，共有10位民眾被騙1億2千多萬，警方去年8月至今年1月發動4波查緝，逮獲陳姓主嫌（35歲）、黃姓掮客（40歲）、羅姓地政士 （46歲）等31人，檢方偵結依詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

刑事局偵查第六大隊表示，去年分析「165反詐騙資料庫」，發現多名被害人遭詐團以投資股票詐騙，調查後發現，陳姓主嫌（35歲）與境外詐團勾結取得被害人名單及聯繫後，暗中指示黃姓掮客尋覓金主出資，另由羅姓地政士負責辦理房產抵押貸款，再指揮林姓掮客向被害人收取各項高額費用，事後更向詐團收取貸款金額10%作為回扣，從中謀取不法利益。

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經蒐證完成，去年年8月至今年1月發動4波查緝，逮獲陳姓主嫌、黃姓掮客（40歲）、林姓掮客（23歲）、羅姓地政士 （46歲）等31人，裁定扣押2處台中市不動產（市值3360萬元）、查扣保時捷車輛1部（市值418萬元）等證物。

警方表示，清查後共有10名被害人，包括現金和房產抵押，共被騙1億2千多萬元，其中一名住在桃園的70歲陳姓婦人，從2024年12月至2025年3月共被騙投資3132萬元，還以房屋抵押貸款450萬。

另一名劉姓被害人，一開始投資125萬，從2025年5月至8月，該APP帳面顯示獲利總資產高達6200多萬。劉男見獲利豐厚想落袋為安領出款項，詐團卻要求需繳交5%個人所稅約310萬，劉男不疑有他，以房屋抵押貸款400萬，其中繳交各項費用90萬給林姓掮客、實拿310萬後再交付詐團車手，全被騙走。

刑事局破獲境外詐團與陳姓主嫌和地政士勾結，慫恿民眾抵押房產投資，查扣手機和現金等證物。（記者陳建志翻攝）

刑事局破獲境外詐團與陳姓主嫌和地政士勾結，有民眾被騙投資，APP帳面顯示獲利總資產高達6200多萬，沒想到卻是一場空。（記者陳建志翻攝）

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