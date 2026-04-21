拍片惹議網紅竟是詐團主腦 洗錢金流破億、豪車全曝光

檢警破獲網紅潮T店涉嫌洗錢詐騙，查扣香奈兒、勞力士等名品和大量現金 。（警方提供）

20多歲吳姓網紅以經營潮流服飾為掩護，實際暗中與境外詐騙集團合作，操控虛擬貨幣「水房」，短短一年多洗錢高達1億7000多萬元，甚至勾結律師替落網車手「護航」，行徑相當囂張，2年來警方多方蒐證，共發動6波掃蕩行動，逮回31人，還查扣勞斯萊斯幻影、賓士GT跑車等名車，吳嫌已遭羈押禁見。

吳嫌擁有4.4萬名粉絲，先前因找人穿上雄女制服喬裝成女高中生，拍攝「乖乖牌變壞女生」的改造影片，引發爭議。

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刑事局南打中心今（21）日宣布偵破以吳姓網紅為首的詐騙集團，調查指出，吳嫌從2023年底開始透過臉書、IG刊登「家庭代工」徵才廣告，吸引民眾上鉤，再誘騙提供銀行帳戶和提款卡，淪為人頭帳戶，用來收受「假投資、假交友、解除分期付款」等詐騙款項。

集團指揮車手在南部各地提領現金，一旦有人被逮，還有「御用」律師出面善後，不僅偽造委任狀替車手辯護，還回報羈押情形，有如一條龍犯罪鏈，專案小組查出，吳嫌自2024年初至2025年7月間，透過泰達幣洗錢超過563萬顆，換算新台幣逾1億7000萬元，金流龐大驚人。

警方會同屏東地檢署指揮，聯手屏東縣警局內埔、屏東分局等單位，自2024年3月起陸續發動6波查緝，在高雄多處據點搜索，查扣勞斯萊斯幻影、賓士GT跑車、勞力士名錶、精品鞋及大量現金等贓證物，全案共帶回吳嫌及幹部、車手等31人，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪移送，吳姓主嫌因涉案重大已遭收押禁見，檢方也於今年3月偵結起訴。

警方查扣勞斯萊斯幻影、賓士GT跑車、勞力士名錶、精品鞋及大量現金等贓證物。（警方提供）

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